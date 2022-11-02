Согласовать с НАТО: Италия заморозила отправку шестого пакета военной помощи Украине, — СМИ

Сообщается, что Италия будет продолжать поддерживать Украину в военном отношении. Новый пакет помощи будет согласован после визита в Рим генсека НАТО Йенса Столтенберга.

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Правительство Италии заморозило отправку очередной военной помощи Украине в то время, как президент Владимир Зеленский настаивает на предоставлении ВСУ систем ПВО для защиты украинских городов. Об этом сообщает итальянское издание Il Messaggero.

Журналисты со ссылкой на чиновников из Министерства обороны страны пишут, операции по поставкам оружия Украине находятся в режиме ожидания не потому, что новый премьер-министр страны Джорджия Мелони отказывается от своих обещаний продолжать поддерживать Киев в военном отношении.

"Это происходит исключительно потому, что сначала необходимо согласовать с НАТО и вникнуть в детали военных запросов Украины. Только тогда мы поймем, что нужно Киеву и какие вооружения мы можем предоставить", — цитируют журналисты источник.

Также отмечается, что окончательно решение о новом пакете военной помощи Украине будет принято после визита в Рим генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, которая запланирована на ближайшие дни. В ходе встречи генсека с Мелони и министром обороны Джулио Крозетто будет определено, какое оружие необходимо для защиты Киева и украинских городов от российских бомбардировок.

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ПВО в действии. Какие системы противовоздушной обороны уже есть в Украине

Обозреватели предполагают, что речь может идти об очень дорогих зенитноракетных комплексах класса "земля-воздух" SAMP-T. По слухам, таких систем в распоряжении Италии немного, поэтому возникает некоторое недоумение, что и в каком количестве необходимо включить в очередной пакет военной помощи Украине.

Кроме того в оборонном ведомстве якобы сообщили, что Рим еще не поставил Киеву все вооружения из четвертого и пятого пакета помощи. А чтобы иметь возможность разработать новый пакет вооружений, министру обороны Крозетто необходимо пройти через парламентскую процедуру по согласованию.

"Поэтому мы должны завершить работу, прежде чем приступить к новой", — говорят в Минобороны.

Ранее сообщалось, что военные эксперты рассказали о том, сколько и каких систем ПВО необходимо Украине, чтобы защитить минимум 50 городов. По словам бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна, ВСУ нужно по меньшей мере 200 единиц систем ПВО, чтобы защитить только крупные украинские города.

Украинские военные завершают обучение в Норвегии по использованию передовых зенитных ракетных комплексов NASAMS, которые передали США. По информации журналистов The New York Times, норвежские инструкторы работали с менее чем 100 украинскими военнослужащими.