Погодити з НАТО: Італія заморозила відправлення шостого пакету військової допомоги Україні, — ЗМІ

Повідомляється, що Італія продовжуватиме підтримувати Україну у військовому відношенні. Новий пакет допомоги буде погоджений після візиту до Риму генсека НАТО Єнса Столтенберга.

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Уряд Італії заморозив відправлення чергової військової допомоги Україні, тоді як президент Володимир Зеленський наполягає на наданні ЗСУ систем ППО для захисту українських міст. Про це повідомляє італійське видання Il Messaggero.

Журналісти з посиланням на чиновників із Міністерства оборони країни пишуть, що операції з постачання зброї Україні перебувають у режимі очікування не тому, що нова прем'єр-міністерка країни Джорджа Мелоні відмовляється від своїх обіцянок продовжувати підтримувати Київ у військовому відношенні.

"Це відбувається виключно тому, що спочатку необхідно погодити з НАТО і вникнути в деталі військових запитів України. Тільки тоді ми зрозуміємо, що потрібно Києву і які озброєння ми можемо надати", — цитує джерело.

Також наголошується, що остаточне рішення про новий пакет військової допомоги Україні буде ухвалено після візиту до Риму генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який запланований на найближчі дні. Під час зустрічі генсека з Мелоні та міністром оборони Джуліо Крозетто буде визначено, яка зброя потрібна для захисту Києва та українських міст від російських бомбардувань.

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Оглядачі припускають, що може йтися про дуже дорогі зенітноракетні комплекси класу "земля-повітря" SAMP-T. За чутками, таких систем у розпорядженні Італії небагато, тому виникає певне здивування, що і в якій кількості необхідно добавити до чергового пакету військової допомоги Україні.

Крім того, в оборонному відомстві нібито повідомили, що Рим ще не відправив Києву всі озброєння з четвертого і п'ятого пакету допомоги. А щоб мати можливість розробити новий пакет озброєнь, міністру оборони Крозетто необхідно пройти через парламентську процедуру за згодою.

"Тому ми маємо завершити роботу, перш ніж приступити до нової", — кажуть у Міноборони.

Раніше повідомлялося, що військові експерти розповіли про те, скільки і яких систем ППО необхідно Україні, щоб захистити щонайменше 50 міст. За словами колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна, ЗСУ потрібно щонайменше 200 одиниць систем ППО, щоб захистити лише великі українські міста.

Українські військові завершують навчання у Норвегії щодо використання передових зенітних ракетних комплексів NASAMS, які передали США. За інформацією журналістів The New York Times, норвезькі інструктори працювали з не менш ніж 100 українськими військовослужбовцями.