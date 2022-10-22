ППО в дії. Які системи протиповітряної оборони вже є в Україні

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Related video

Ми багато говорили про те, що нам потрібно модернізувати ППО ще до 24 лютого 2022 року, але процес не рухався з місця від слова — абсолютно.

Коли я казав, що непогано б придбати ЗРК Patriot, низка вузьколобих експертів мене критикували тим, що ці ЗРК матимуть проблеми з інтеграцією в нашу систему. І це правда – цілком згоден, проблеми виникнуть! Але вирішувати ці проблеми в умовно мирний час набагато простіше, ніж у період повномасштабного вторгнення, чи не так? Саме так!

На жаль, через такий підхід до вирішення складних завдань таких експертів та радників ЗСУ змушені були вирішувати проблематику ППО в умовах саме повномасштабного вторгнення. І, як показав час, частково вирішили.

Наразі можна сміливо говорити про те, що Україна починає формувати ППО малого радіусу дії нового покоління. Загалом ешелонована ППО – це елементи малого, середнього та великого радіусу дії. Ми почали з малого, що цілком розумно. Почали насамперед із найпростішого забезпечення максимальної кількості мобільних груп ПЗРК максимально доступною кількістю комплексів.

Потім відбулася інтеграція ракетних комплексів Alvis Stormer та ЗСУ Gepard. Перший ЗРК Iris-T починає себе ефективно демонструвати, а, крім нього, в Україну прямують ЗРК NASAMS-2 і Crotal. Україні передано високотехнологічну, сучасну РЛС TRML-4D. Не виключена поява ЗРК Aspide.

Ми закриваємо потреби в ешелонованій ППО сучасними засобами малого радіусу з пристрілкою одразу до середнього радіусу, оскільки ЗРК NASAMS-2 в залежності від модифікації ракетного озброєння може бути і "середнячком".

Так, шлях до вдосконалення ППО довгий і непростий, але він уже розпочатий і не буде зупинений. Але було би набагато краще, якби він почався набагато раніше. Тим не менш, у 2023 році наша ППО малого радіусу дії, більш ніж впевнений, перетвориться так, як мало хто міг, але все ж таки міг собі уявити в 2021-му.

Джерело

Важливо