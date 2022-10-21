Як Ірану вдається виробляти ракети та смертоносні дрони під санкціями

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США наклали санкції на Іран відразу після ісламської революції 1979 року. 1995-го санкції розширили, туди включили фірми, контрольовані іранським урядом. У 2006 році Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію з вимогою призупинити програму зі збагачення урану. Іранці її розпочали, спираючись на можливості, створені росіянами у межах реалізації проєкту Бушерської АЕС.

2010 року ООН ввела проти Ірану санкції, пояснюючи це тим, що Тегеран під виглядом мирної атомної програми розробляє ядерну зброю. Уряди ЄС та США запровадили проти Ірану додаткові санкції, обмеживши, зокрема, співпрацю у нафтовій та газовій галузях.

Але після підписання так званої ядерної угоди 17 січня 2016 року, США та ЄС заявили про зняття санкцій проти Ірану. Також розблокували близько $100 млрд у міжнародних та зарубіжних фінансових установах.

Іран заявив про готовність експортувати 500 тис. барелів нафти на добу з подальшим збільшенням експорту до 1 млн барелів.

Сьогодні США, Великобританія та Франція заявляють, що, постачаючи безпілотники Росії, Іран порушує резолюцію Ради Безпеки ООН 2231, яка схвалила ядерну угоду 2015 між Іраном і шістьма державами.

Згідно з цією резолюцією, ембарго на звичайну зброю щодо Ірану діяло до жовтня 2020 року. Трамп, який односторонньо вийшов з угоди у 2018 році, намагався продовжити дію ембарго, але Рада Безпеки відхиляла цю вимогу, дозволивши Ірану експорт зброї. Не слід пояснювати, хто не голосував.

Як кажуть у західних столицях, ця резолюція, що обмежує експорт та імпорт компонентів ракет і відповідних технологій, діє як мінімум до жовтня 2023 року. Туди потрапляють також безпілотники. Тобто навіть у такому куцому варіанті іранці грубо порушують резолюцію. Напевно, щоби не потрапити під нові санкції, вони відверто брешуть.

І ще. Ядерна угода 2015 року виявилася стратегічною поразкою США та грубою помилкою Барака Обами. Завдяки ресурсам, отриманим Іраном після її підписання, вони запустили нові ракетні програми, розгорнули виробництво дронів та розпочали небачену раніше експансію на Близькому Сході. Угода також підтримала союзницькі відносини США з Ізраїлем та Саудівською Аравією та відкрила дорогу російській експансії. Все те, що ми маємо зараз і в Україні, і на Близькому Сході, — це наслідки політики Обами.

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