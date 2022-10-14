Експерти розповіли, яка ППО потрібна Україні для захисту від російських ракет

За словами ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна, у нас 50 великих міст, щоб захистити їх від крилатих ракет, іранських дронів та іншого потрібно мінімум 200 установок ППО. Захід не поспішає з постачанням, побоюючись, що високотехнологічні компоненти потраплять до рук росіян.

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Офіційні особи України схвалили запевнення західної влади щодо надання нових систем протиповітряної оборони. Президент Зеленський стверджує, що ППО збили половину з тих 84 ракет і 24 бойових дронів, якими Москва атакувала українські міста. Водночас, протистояти подібним масованим ударам можливо лише за допомогою "значної кількості сучасних і високоефективних систем ППО", повідомляє Newsweek.

Скільки Україна отримає таких систем, залежить від наступних кроків російського президента Володимира Путіна та великодушності союзників Києва.

Україні потрібно захистити 50 великих міст

"Важко сказати, скільки саме нам потрібно", — пояснив Володимир Омелян, який працював міністром інфраструктури в період 2016-2019 років.

"У нас є як мінімум 50 великих міст, яким потрібно забезпечити належний захист. На мою думку, однієї системи ППО будуть недостатньо для одного міста. Ось помножте, і вийде, що нам потрібно щонайменше 200 штук, щоб захистити лише великі міста", — сказав він.

За деякими даними, у квітні Україна мала приблизно 100 активних батарей далекобійних систем ППО С-300 російського виробництва, за сім тижнів росіяни знищили як мінімум 21 установку. Офіційний Київ не публікує даних про можливості своїх ППО.

Які системи ППО Україна отримає задля захисту від російських ракет?

Масовані ракетні удари цього тижня змушують союзників України посилити військову підтримку.

[ + – ] Наслідки обстрілів в українських містах [ + – ] Наслідки обстрілів в українських містах [ + – ] Наслідки обстрілів в українських містах [ + – ] Наслідки обстрілів в українських містах

Німеччина поставила перші чотири високотехнологічні системи IRIS-T, які розроблялися для протидії літакам, дронам, балістичним і крилатим ракетам;

Президент Франції Емманюель Макрон обіцяв допомогти, але не уточнив, якою саме ця допомога буде, хоча Україна зацікавлена у французьких системах SAMP/T.

За кілька тижнів США передасть Україні системи NASAMS, заплановано постачання додаткових установок, але їх виробництво може зайняти майже рік чи більше.

Велика Британія анонсувала постачання ракет AMRAAM середнього радіусу дії, сумісні з американськими системами ППО.

"Але проблема в тому, що [російські] ракети атакують Україну прямо зараз, а, за моїми оцінками, на постачання цих ППО підуть щонайменше тижні", — сказав Омелян.

С-300 та портативні Stinger

Джон Венейбл, військовий дослідник із Heritage Foundation, зазначає, що Україна здебільшого покладається на С-300 та американські портативні ракетні системи Stinger.

За його словами, С-300 є ефективними, але захистити таку велику країну, як Україна з її ландшафтом — пагорбами та лісами — проблематично. "Вони можуть захистити від російського бомбардувальника, що летить на висоті 4,5 км, але головний виклик — це крилаті ракети, які запускає Росія", — пояснив Венейбл. Такі ракети можуть летіти на середній висоті тривалий час, а потім різко знижуватися, додав він.

Стінгери та НАСАМи ефективні, коли їх оператори повинні бачити цілі протягом певного часу.

"Очищення" систем ППО від технологічних компонентів

Постачання систем ППО Україні ускладнюються тим, що виробникам доводиться видаляти деякі компоненти, які теоретично можуть опинитися у росіян.

За словами Венейбла, ці системи не призначалися для поставок третій стороні, і деякі компоненти не знімні.

"Такий процес, назвемо його "очищенням", через брак більш відповідного терміну, вимагає часу. І саме з цим пов'язано те, що постачання йдуть повільно", — сказав експерт.

За даними західних видань, США також не поспішає ділитися з Україною системами Patriot, теж через побоювання, що вони можуть опинитися в руках росіян.

[ + – ] Система IRIS-T SLM

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про постачання чотирьох американських мобільних РСЗВ HIMARS, які стали певним deus ex machina української війни.

"З досвіду, гаубиці M777, HIMARS, боєприпаси до них — це становий хребет успіху, ці системи можуть працювати 24/7, — зазначив Омелян. — Я сказав би, що американська армія показала приклад того, що всі наявні установки можуть працювати як єдине ціле".

Нагадаємо, що Київ просить Вашингтон діяти швидше з постачанням ракет ATACMS. За інформацією журналістів, речник Верховної Ради після масованого ракетного удару по українських містах просив Конгрес прискорити постачання. Прицільна дальність ракет ATACMS — 300 км.

Раніше Фокус повідомляв, що Байден вимагав від України не критикувати постачання зброї.