США розміщують в Ізраїлі зенітний комплекс THAAD для перехоплення іранських ракет

У Пентагоні зазначили, що розміщення цих систем ПРО стане особливо значущим на тлі загроз, що виходять від Ірану, який має на озброєнні такі ракети, як Shahab-3 і Sejjil-2.

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Прессекретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер 13 жовтня оголосив про розгортання батареї системи Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) в Ізраїлі за розпорядженням міністра оборони Ллойда Остіна. Цей крок було зроблено за вказівкою президента Джо Байдена у відповідь на нещодавню ескалацію напруженості в регіоні та балістичні атаки з боку Ірану у квітні та жовтні цього року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони США.

"Це частина ширших змін, які американські військові внесли останніми місяцями, щоб підтримати оборону Ізраїлю і захистити американців від нападів Ірану і пов'язаних з Іраном воєнізованих формувань", — ідеться в пресрелізі.

Призначення і можливості THAAD

Комплекс протиракетної оборони (ПРО) THAAD призначений для перехоплення балістичних ракет малої та середньої дальності в їхній кінцевій фазі польоту — перед зіткненням із ціллю. Система є важливим елементом протиракетної оборони Ізраїлю, оскільки здатна нейтралізувати загрози як на великих висотах, так і на великих відстанях. THAAD може вражати цілі на дальності до 200 км і на висоті понад 150 км, що значно перевищує можливості більшості наявних систем ППО.

Ефективність THAAD стає особливо значущою на тлі загроз, що походять від Ірану, який володіє одним із найбільших арсеналів балістичних ракет на Близькому Сході. У розпорядженні Ірану перебувають такі ракети, як Shahab-3 (з дальністю понад 1000 км) і Sejjil-2 (дальність понад 2000 км), що робить їх потенційною загрозою не тільки для Ізраїлю, а й для частини Європи.

Ракетний арсенал Ірану

Іран розробив широкий спектр балістичних і крилатих ракет, які використовуються в його військовій стратегії для проєктування сили в регіоні. Деякі іранські ракети здатні нести як звичайні, так і ядерні боєголовки, попри запевнення Тегерана про суто оборонний характер його програми.

На додаток до балістичних ракет, Іран активно розвиває крилаті ракети, які складніше виявити та перехопити через низьку висоту їхнього польоту.

Таким чином нове розгортання доповнює і без того надійні системи протиповітряної оборони Ізраїлю, що включає такі комплекси, як Iron Dome, David's Sling і Arrow 3. У поєднанні ці системи створюють надійний щит проти ракетних загроз малої та середньої дальності, а також міжконтинентальних загроз.

У Пентагоні зазначили, що це не перше розгортання системи THAAD в Ізраїлі. У 2023 році, після атаки ХАМАС на Ізраїль, аналогічну батарею розмістили для захисту американських інтересів у регіоні, а 2019 року систему встановили в межах спільних навчань з Ізраїлем.

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Фактор червоної кнопки Путіна: чому Захід не допомагає Україні так, як Ізраїлю

Раніше повідомлялося, що Ізраїль посилює військові удари по збройних угрупованнях, підтримуваних Іраном по всьому Близькому Сходу, з метою дестабілізувати сам Тегеран. На думку західних аналітиків, Ізраїль має отримувати всю необхідну підтримку від США, щоб відправити уряд Ірану "на звалище історії".