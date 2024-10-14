США размещают в Израиле зенитный комплекс THAAD для перехвата иранских ракет

В Пентагоне отметили, что размещение данных систем ПРО станет особенно значимым на фоне угроз, исходящих от Ирана, который имеет на вооружении такие ракеты, как Shahab-3 и Sejjil-2.

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Пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер 13 октября объявил о развертывании батареи системы Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) в Израиле по распоряжению министра обороны Ллойда Остина. Этот шаг был сделан по указанию президента Джо Байдена в ответ на недавнюю эскалацию напряженности в регионе и баллистические атаки со стороны Ирана в апреле и октябре этого года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны США.

"Это часть более широких изменений, которые американские военные внесли в последние месяцы, чтобы поддержать оборону Израиля и защитить американцев от нападений Ирана и связанных с Ираном военизированных формирований", — говорится в пресс-релизе.

Назначение и возможности THAAD

Комплекс противоракетной обороны (ПРО) THAAD предназначен для перехвата баллистических ракет малой и средней дальности в их конечной фазе полета — перед столкновением с целью. Система является важным элементом противоракетной обороны Израиля, так как способна нейтрализовать угрозы как на больших высотах, так и на больших расстояниях. THAAD может поражать цели на дальности до 200 км и на высоте свыше 150 км, что значительно превышает возможности большинства существующих систем ПВО.

Эффективность THAAD становится особенно значимой на фоне угроз, исходящих от Ирана, который обладает одним из крупнейших арсеналов баллистических ракет на Ближнем Востоке. В распоряжении Ирана находятся такие ракеты, как Shahab-3 (с дальностью более 1000 км) и Sejjil-2 (дальность более 2000 км), что делает их потенциальной угрозой не только для Израиля, но и для части Европы.

Ракетный арсенал Ирана

Иран разработал широкий спектр баллистических и крылатых ракет, которые используются в его военной стратегии для проецирования силы в регионе. Некоторые иранские ракеты способны нести как обычные, так и ядерные боеголовки, несмотря на заверения Тегерана о сугубо оборонительном характере его программы.

В дополнение к баллистическим ракетам, Иран активно развивает крылатые ракеты, которые сложнее обнаружить и перехватить из-за низкой высоты их полета.

Таким образом новое развертывание дополняет и без того надежные системы противовоздушной обороны Израиля, включающей такие комплексы, как Iron Dome, David's Sling и Arrow 3. В сочетании эти системы создают надежный щит против ракетных угроз малой и средней дальности, а также межконтинентальных угроз.

В Пентагоне отметили, что это не первое развертывание системы THAAD в Израиле. В 2023 году, после атаки ХАМАС на Израиль, аналогичная батарея была размещена для защиты американских интересов в регионе, а в 2019 году система была установлена в рамках совместных учений с Израилем.

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