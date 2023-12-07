ЗРК THAAD: на что способен противоракетный комплекс, который Украина запросила у США

Зенитно-ракетный комплекс может сбивать баллистические цены в радиусе 200 км и на высоте до 150 км. Его стоимость и наличие в мире может значительно усложнить их получение Украиной.

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По сообщению СМИ, Украина запросила у Соединенных Штатов различные образцы вооружения, в том числе противоракетный комплекс THAAD. В издании Defense Express разобрались, на что способен противоракетный комплекс.

THAAD или Terminal High Altitude Area Defense — это противоракетный комплекс, который имеет большой радиус действия. Украина еще в сентябре 2022 года хотела получить ЗРК THAAD. Особенность разработки Lockheed Martin Space Systems является большой радиус действия: баллистические ракеты он может сбивать в радиусе 200 км и на высоте до 100-150 км.

Для эффективного поражения баллистической цели зенитная ракета буквально врезается в нее. Только таким образом можно достичь гарантированного уничтожения. Комплекс THAAD состоит из:

до 6 пусковых по 8 ракет каждая;

радиолокационная станция AN/TPY-2 с радиусом действия от 1000 до 2000 км;

командного пункта, который может быть в 14 км от РЛС.

Противоракета может развивать скорость до 8,2 Маха (до 10 000 км/ч). Поэтому размер ее довольно большой — 6,1 метра и весит 900 кг. На терминальном участке полета для поражения цели используется тепловизионный сенсор. Также отмечается, что для кругового покрытия радаром площади нужно несколько AN/TPY-2, потому что он охватывает сектор около 120 градусов. При этом THAAD может получать данные через спутники с помощью общей системы обмена информацией.

AN/TPY-2 Фото: DVIDS

THAAD является дорогим комплексом противоракетной обороны, известно, что Саудовской Аравии в 2011 году две батареи за 3,5 млрд долларов. А в 2022 году они докупили еще две станции управления запуском, 96 ракет и две тактические станции управления — контракт обошелся в 2,24 млрд долларов.

Эксперты говорят, что потребность в Украине в таких комплексах как THAAD безусловно существует. Однако из-за стоимости комплекса и его ограниченного изготовленного количества, и распыленности по зарубежным базам США говорят о том, что получить их будет сложно. Так же сложно будет и заказать ПРО для производства, потому что Саудовская Аравия будет ждать 5-7 лет на выполнение контракта.

Напомним, 2 мая экс-министр обороны Алексей Резников говорил, что Украине не хватает ЗРК THAAD после получения Patriot и SAMP-T.