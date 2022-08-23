Миллиарды и годы работы: сколько времени уйдет для развертывания защиты ПРО THAAD (фото)

Саудовская Аравия закупила системы THAAD, однако для строительства баз для нее и производства самих систем уйдет еще 5-7 лет. Это может послужить примером для Украины.

Система противоракетной обороны THAAD — один из высокотехнологических способов для защиты неба Украины от российских ракет. В издании Defense Express на примере Саудовской Аравии показывают, насколько это дорогостоящий и длительный процесс.

Саудовская Аравия закупила в США систему ПРО THAAD еще в 2018 году. Батарея систем обошлась стране в 15 млрд долларов. Три года контракт не воплощали из-за убийства журналиста Джамиля Хашшоги. Только с ноября 2021 соглашение разморозили. Производитель Lockheed Martin сообщал, что поставки начнутся в 2023 года, а завершатся к 2027 году.

[ + – ] Пусковые установки THAAD

Сколько уйдет времени для развертывания ПРО THAAD?

15 августа инженерный корпус армии США опубликовал приблизительные расчеты, во сколько обойдется строительство 7 баз для ПРО. Первые 4 базы будут построены не раньше 2026 года, а другие три — до конца 2028 года. Стоимость противоракетных комплексов составит минимум 15 млрд долларов.

[ + – ] Время строительства баз для ПРО в Саудовской Аравии

Вместе с тем стоит отметить, что территория Саудовской Аравии в 4 раза больше, чем у Украины. Однако тут важна не площадь страны, а плотность размещения объектов, которые нужно защищать. Поэтому авторы делают вывод, что пример Саудовской Аравии с созданием собственной базы ПРО применим к Украине. Если в нашей стране когда-то появится ПРО THAAD, то на это уйдет около 10 лет и будет стоить около 10 млрд долларов (400 млрд гривен по среднему курсу).

Напомним, в РФ заявляли, что Украина запросила у США ПРО THAAD, который должен сбивать российские "Искандеры". В начале февраля в МИД РФ утверждали, что Украина планирует разместить под Харьковом комплексы THAAD.