Зенитно-ракетный комплекс способен перехватывать баллистические ракеты на дистанции до 200 км. Одна батарея THAAD способна иметь до 9 пусковых установок.

В российских СМИ, а затем и в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Украина запросила у США ракетные комплексы THAAD для размещения их под Харьковом. Издание Army Recognition разобралось, на что способны комплексы, и в чем их преимущество.

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Что такое THAAD?

THAAD — это Terminal High Altitude Area Defense (Терминал системы защиты высотных районов) предназначена для противовоздушной обороны. Зенитно-ракетный комплекс предназначен для перехвата широкого класcа баллистических ракет с использованием системы Hit-to-Kill.

[ + – ] THAAD на базе 94-й армии на базе ВВС в Гуаме Фото: U.S. Army

В чем преимущества ракетного комплекса в случае войны с РФ?

По данным Минобороны России и Беларуси, на территории последней разместили оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М". Это комплексы с баллистическими ракетами с дальностью поражения до 500 км. Как пишут в издании, THAAD способен перехватывать ракеты "Искандера".

[ + – ] ОТРК "Искандер" Фото: газета.ру

THAAD может поражать баллистические ракеты малой и средней дальности для защиты стратегических и оперативных объектов в театре военных действий и в регионах боевого командования для поддержки как внутренней, так и региональной противоракетной обороны.

Американский ракетный комплекс является мобильной системой ПВО за счет базирования всех элементов ЗРК на грузовиках. Одна батарея состоит из:

до 9 пусковых установок по 8 ракет

машины управления огнем

радиолокационной системы наблюдения

Ракета способна поражать воздушные цели на дальности 150-200 км. Благодаря обзорному радару AN/TPY-2 ЗРК способен обнаруживать и отслеживать баллистические ракеты врага на дистанции до 3000 км. Радар способен работать в двух режимах работы — переднее базирование (когда ракета в фазе подъема) и конечном режиме (когда передает данные отслеживания и взаимодействия для действий комплекса THAAD).

[ + – ] Радар AN/TPY-2

Напомним, в МИД РФ заявили, что Украина планирует разместить под Харьковом комплексы THAAD. В Кремле называют такую информацию "шантажом и провокацией". При этом информацию о запросе ЗРК распространил ТАСС, ссылаясь на источники в украинском МИДе.