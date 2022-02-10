Зенітно-ракетний комплекс здатний перехоплювати балістичні ракети на відстані до 200 км. Одна батарея THAAD може мати до 9 пускових установок.

У російських ЗМІ, а потім і в Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що Україна запросила в США ракетні комплекси THAAD, щоб розмістити їх під Харковом. Видання Army Recognition розібралося, на що здатні комплекси, і в чому їхня перевага.

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Що таке THAAD?

THAAD – це Terminal High Altitude Area Defense (Термінал системи захисту висотних районів), призначений для протиповітряної оборони. Зенітно-ракетний комплекс призначений для перехоплення широкого класу балістичних ракет з використанням системи Hit-to-Kill.

[ + – ] THAAD на базі 94-ї армії на базі ВПС у Гуамі Фото: U.S. Army

У чому переваги ракетного комплексу в разі війни з РФ?

За даними Міноборони Росії та Білорусі, на території останньої розмістили оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М". Це комплекси з балістичними ракетами із дальністю поразки до 500 км. Як пишуть у виданні, THAAD може перехоплювати ракети "Іскандера".

[ + – ] ОТРК "Іскандер" Фото: газета.ру

THAAD може вражати балістичні ракети малої та середньої дальності, щоб захищати стратегічні та оперативні об'єкти у театрі військових дій та в регіонах бойового командування для підтримки як внутрішньої, так і регіональної протиракетної оборони.

Американський ракетний комплекс є мобільною системою ППО завдяки базуванню всіх елементів ЗРК на вантажівках. Одна батарея складається з:

до 9 пускових установок по 8 ракет

машини керування вогнем

радіолокаційної системи спостереження

Ракета здатна вражати повітряні цілі на відстані 150-200 км. Завдяки оглядовому радару AN/TPY-2 ЗРК може виявляти та відстежувати балістичні ракети ворога на дистанції до 3000 км. Радар здатний працювати у двох режимах роботи — переднє базування (коли ракета у фазі підйому) та кінцевому режимі (коли передає дані відстеження та взаємодії для дій комплексу THAAD).

[ + – ] Радар AN/TPY-2

Нагадаємо, в МЗС РФ заявили, що Україна планує розмістити під Харковом комплекси THAAD. У Кремлі називають таку інформацію "шантажем та провокацією". Водночас інформацію про запит ЗРК поширив ТАРС з посиланням на джерела в українському МЗС.