МЗС РФ стверджує, що Україна планує розмістити під Харковом комплекси THAAD

У зв'язку з цим офіційний представник МЗС РФ звинуватив Україну у провокації, шантажі та військово-технічному пресингу на РФ.

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков назвав "шантажем та провокацією" можливе розміщення під Харковом протиракетних комплексів Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), повідомляє агентство ТАРС.

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У понеділок, 7 лютого, ТАРС розмістило публікацію про те, що Київ нібито звернувся до Вашингтона з проханням розмістити в районі Харкова комплекси наземного базування THAAD, призначені для висотного перехоплення ракет середньої дальності. При цьому агентство посилалося на якесь "дипломатичне джерело".

Проте того ж дня офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс відмовився коментувати розміщення на території України протиракетних комплексів.

"Я не можу говорити про кроки, які не були оголошені, які є гіпотетичними і можуть не мати місця", — зазначив він.

[ + – ] Брифінш офіційного представника Держдепартаменту США Неда Прайса

Але після публікації ТАРС офіційні особи РФ виступили з коментарями з приводу ймовірного розміщення THAAD під Харковом. Зокрема, заступник голови МЗС РФ Рябков оцінив ці кроки як спробу чинити на Росію додатковий військово-технічний тиск.

"Це спроба чинити на нас додатковий і, мабуть, військово-технічний тиск. Очевидним тут є компонент шантажу та пресингу, нам це зрозуміло", — зазначив Рябков.

Також відреагував прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, назвавши прохання Києва про постачання комплексів THAAD "ще одним кроком у бік дестабілізації ситуації". За його словами, технічні характеристики комплексу, що буде під Харковом, дозволить контролювати повітряно-космічний простір над РФ і "дивитися" вглиб території Росії до 1 тисячі км.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу розповів про обсяги військової допомоги Україні за останні місяці. Зокрема він сказав, що загальний обсяг озброєння перетнув позначку в 1,5 млрд доларів.

Раніше Фокус повідомив про розташування за 17 км від України самохідної артилерійської установки (САУ) 2С7 "Малка", що у Білгородській області.