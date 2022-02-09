Долетить до Харкова: за 17 км від України зафіксували 203-мм артустановку "Малка" (відео)
На відео потрапила САУ, здатна стріляти ядерними запасами на дистанцію до 47 км. Установка призначена для придушення тилів.
У соціальних мережах опублікували відео, на якому виявлено самохідну артилерійську установку (САУ) 2С7 "Малка". Вона розташована лише за 17 км від України. Про це повідомляє Defense Blog.
На відеозаписі видно САУ, яка перебуває у Веселій Лопані (Білгородська область), що розташована лише за 17 км від кордону з Україною. Деякі експерти припускають, що на відео 2С7 "Малка" — модернізація радянського "Піона". Ця артустановка примітна тим, що здатна стріляти снарядами з ядерним зарядом на дистанцію до 47 км.
2С7 "Малка" — це самохідна гармата, яка була розроблена у 1980-ті. На відміну від "Піона", має менший екіпаж — 6 осіб замість 7, а також зменшений час для переходу в бойове/похідне становище. Також САУ отримала двигун на 840 л від танка Т-72. Призначена для придушення тилів, знищення особливо важливих об'єктів і засобів ядерного нападу на дистанції до 47 км.
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