Долетить до Харкова: за 17 км від України зафіксували 203-мм артустановку "Малка" (відео)

На відео потрапила САУ, здатна стріляти ядерними запасами на дистанцію до 47 км. Установка призначена для придушення тилів.

У соціальних мережах опублікували відео, на якому виявлено самохідну артилерійську установку (САУ) 2С7 "Малка". Вона розташована лише за 17 км від України. Про це повідомляє Defense Blog.

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На відеозаписі видно САУ, яка перебуває у Веселій Лопані (Білгородська область), що розташована лише за 17 км від кордону з Україною. Деякі експерти припускають, що на відео 2С7 "Малка" — модернізація радянського "Піона". Ця артустановка примітна тим, що здатна стріляти снарядами з ядерним зарядом на дистанцію до 47 км.

[ + – ] Розташування САУ на карті

2С7 "Малка" — це самохідна гармата, яка була розроблена у 1980-ті. На відміну від "Піона", має менший екіпаж — 6 осіб замість 7, а також зменшений час для переходу в бойове/похідне становище. Також САУ отримала двигун на 840 л від танка Т-72. Призначена для придушення тилів, знищення особливо важливих об'єктів і засобів ядерного нападу на дистанції до 47 км.

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