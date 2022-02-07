Дедалі ближче до кордону. Росія перекидає 41-у армію та Росгвардію до України (відео)

Дослідники Conflict Intelligence Team припускають, що РФ може розпочати наступ на Україну з Чернігівської області з просуванням на Київ.

Дослідники з незалежної групи Conflict Intelligence Team виявили перекидання російських військ із бази в Єльні ближче до кордону України. Про це повідомляється в їхньому телеграм-каналі.

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Вказується, що французькі журналісти побували в Клинцях і Климово Брянської області, що за 45 і 13 км від кордону з Україною відповідно. Вони зняли кадри стягування російської техніки. Незважаючи на те, що облаштування стоянок російських військ розпочалося ще минулого року, роботи там поновилося. Туди прибуває нова техніка й особовий склад.

[ + – ] Репортаж французьких журналістів

На відео журналістів було помічено військові вантажівки з кодами 76 та 87, що відповідає Центральному військовому округу. Техніка належить до 41-ї загальновійськової армії. Вона перебувала в Єльні (Смоленська область). Проте користувач Твіттера @danvan71 зауважив, що Єльнінський табір практично спустів, а ось у наметовому містечку активність навпаки підвищилася.

[ + – ] Польовий табір російських військ у Смоленську область біля Єльні

Між Смоленською областю та Брянською помічені автоколони з гаубицями Мста-Б, тягачами КАМАЗ "Ведмідь" і вантажівками "Урал-4320" і БТР-82. Найімовірніше, техніка йде в Брянську область.

[ + – ] Війська Центрального округу

Також є докази перекидання техніки з Єльні залізницею з БМП-2, на яких зафарбовані бортові номери. Орієнтовний пункт призначення — Новозибків у Брянській області.

Спільно дані журналістів, відео з автоколонами й ешелонами на залізниці дозволяють припустити, що Росія перекидає 41-у армію з Єльні до кордону з Чернігівською областю. Це також підтверджує джерело дослідників, знайоме із ситуацією в Єльнінському таборі.

Перекидання сил Росгвардії до України

Також у репортажі французьких журналістів France Télévisions помічений автозаправник, закріплений за Росгвардією, а також БТР із Військ національної гвардії (частина Росгвардії). Було зафіксовано "Урали" та "Зірку-В", які перебувають на озброєнні у ВНГ.

[ + – ] Війська Росгвардії

Присутність сил ВНГ разом із 41-ою та 20-ою арміями говорить про те, що наступ може розпочатися з Брянської області у бік Чернігова з можливим захопленням Києва, стверджують дослідники.

[ + – ] Частини Військ національної гвардії

Нагадаємо, колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що РФ готова захопити Київ. Німецьке видання Bild також опублікували плани Путіна щодо захоплення українських міст зі створенням маріонеткової Верховної Ради й урядом.