Російські війська готові захопити Київ, — колишній міністр оборони України

Армія Росії може захопити столицю, але для повномасштабного вторгнення в неї поки що не вистачає сил, заявив Андрій Загороднюк.

В інтерв'ю британському виданню The Guardian, колишній міністр оборони України (з 29 серпня 2019 року по 4 березня 2020 року) Андрій Загороднюк заявив, що Росія може зараз захопити будь-яке місто України, але щоб розпочати вторгнення та окупацію країни їм необхідно 200 тисяч військових, а їх поки що не видно на кордонах з Україною.

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Коментар Загороднюка британському виданню пішов за повідомленням Білого дому у суботу, 5 лютого, про те, що Росія нарощує свою військову присутність на кордоні з нашою країною. За словами американців, Москва вже сконцентрувала не менше 70% необхідних сил для того, щоб провести велику військову операцію до середини лютого цього року.

За словами офіційних осіб США, внаслідок атаки російські війська можуть захопити Київ, і це призведе до загибелі або поранення 50 тисяч мирних жителів.

За даними США, росіяни розмістили біля кордонів України 83 батальйонні тактичні групи, у кожній з яких числиться від 750 до 1000 осіб. Кількість таких груп збільшилася за останні 60 тижнів.

У своєму інтерв'ю Загоароднюк каже, що не вірить у неминучість російського вторгнення. За його словами, поки що наміри Кремля залишаються неясними.

"Якщо Путін захопить Київ, буде повномасштабна війна. Українська армія боротиметься. Буде великий опір. Україна не збирається приєднатися до Росії. Це зрозуміло. Якщо, звичайно, Путін не має свого розуміння реальності. Буде кров, санкції. Така війна в Європі зараз нікому не потрібна", — каже Загороднюк.

За словами екс-міністра оборони, США вчинили правильно, повідомивши розвіддані про плани Росії. У четвер, американці заявили про те, що вони мають докази того, що Росія планує створити фейкове відео, на якому українські військові нападають першими, що стане приводом для вторгнення. Подібні заяви про те, що Росія планує сфабрикувати причину нападу на Україну, озвучили і у Великій Британії. Але Андрій Загороднюк вважає, що подібний план виглядає трохи незвичним, але таке можливе.

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, Росія проведе спільні навчання з Білоруссю на кордоні з Україною. Для цього зібрано 30 тисяч військових, елітні підрозділи спецназу, винищувачі Су-35 та російські зенітні ракетні комплекси С-400. Наразі на кордоні з Україною перебуває 135 тисяч російських солдатів. Вони сконцентровані біля Донбасу, у Криму та Придністров'ї.

Офіційні особи США у суботу заявили, що 14 батальйонних тактичних груп прямують до кордону України з інших регіонів Росії. У США вважають, що Москві необхідно для повномасштабного вторгнення від 110 до 130 батальйонних тактичних груп. Але американці говорять також про те, що Путін може ухвалити рішення про більш обмежений масштаб атаки на Україну.

У США вважають, що Росія хоче зібрати 150 тисяч військових для вторгнення і цього рівня військ Москва досягне вже найближчими 2 тижнями.

"Росія збільшила чисельність своїх військ у Білорусі. Вони готуються до потенційного вторгнення. Найбільше мене непокоїть Київ", — каже Загороднюк.

Нагадаємо, що РФ перекидає АН-2 до кордонів України, які можуть використовувати як обманки для ППО. Так вчинив Азербайджан під час Другої Карабахської війни 2020 року.

Фокус також писав про те, що Великобританія перекинула в Україну понад сотню бійців елітного спецназу. Вони навчатимуть українських солдатів тонкощам проведення диверсій та боротьби з бойовиками.