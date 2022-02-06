Британія перекинула в Україну більше сотні бійців елітного спецназу, — The Mirror

Військові навчають українських колег снайперській стрільбі, вчиненню диверсій та тактиці боротьби з бойовиками.

Великобританія відправила в Україну понад 100 бійців елітного спецназу через побоювання з приводу неминучого вторгнення Росії. Очікується, що вони проводять інструктаж для українських військових із диверсійної діяльності, снайперської стрільби та тактики боротьби з бойовиками. Про це із посиланням на джерело повідомляє видання Mirror.

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За даними журналістів, в якості військових інструкторів в Україні працюють підрозділи Особливої повітряної служби (SAS), Особливої човнової служби (SBS), Полку спеціальної розвідки (SRR) та Групи підтримки спецназу (SFSG).

Видання зазначає, що Британія змогла розгорнути на українській території велику кількість сил, оскільки вони більше не виконують завдання в Афганістані. Незважаючи на те, що SAS та SBS зараз також базуються в Сирії та Іраку, вважається, що чисельність британських військ там невелика, йдеться у публікації.

"Спецназ Великобританії був перекинутий у регіон, щоб допомогти і дати пораду українським військовим. Вони мають широкий набір навичок, які, безсумнівно, будуть дуже корисні українським силам", — заявило джерело видання.

Крім цього близько щонайменше 1,5 тис. британських військових зараз перебувають в Естонії, яка межує з Росією.

Водночас видання зазначає, що РФ вже почала облаштовувати польові шпиталі неподалік кордону з Україною. Журналісти з посиланням на джерела у розвідці додали, що у прикордонному регіоні знаходяться лікарі, медсестри, також туди доставлені медикаменти, тисячі літрів крові та плазми.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про підготовку Росією проведення ядерних навчань у середині лютого. У Конгресі США вважають, що таким чином РФ хоче продемонструвати чинність перед вторгненням в Україну.

У свою чергу, німецька газета Bild з посиланням на розвіддані повідомила, що вторгнення Росії почнеться в лютому або в березні, "якщо Путін не передумає".