РФ перекидає АН-2 до кордонів України, які можуть використовувати як обманки для ППО — КСІР

Цю практику продемонстрував Азербайджан під час Другої Карабахської війни для виявлення позицій ППО противника.

Росія перекидає до кордону з Україною десятки літаків АН-2, які можуть бути використані як одноразові безпілотники. Про це заявляє телеграм-канал Корпусу вартових ісламської революції (IRGC).

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Так чинив Азербайджан під час Другої Карабахської війни 2020 року. Тоді Вірменія повідомила про кілька збитих дивних літальних апаратів, які виявилися літаками АН-2, переобладнаними для безпілотного режиму польоту. Супутникова зйомка відобразила аеродром із 60 цими літаками в азербайджанському місті Євлах, за 50 кілометрів від якого проходила лінія фронту.

Новація зацікавила військових фахівців, які припустили, що Азербайджан у такий спосіб не тільки проводить аеророзвідку, а й утилізує десятки старих "кукурузникыв", що дісталися у спадок від СРСР.

"Навіть якщо вони не прорвуть систему ППО, то змусять її відреагувати, витратити боєприпаси, виявити себе. Потім удар по ній завдадуть більш сучасні безпілотники. А у разі успішного влучення в ціль ефект буде порівнянний із серйозною балістичною або крилатою ракетою", — розповів виданню "Известия" російський військовий історик Дмитро Болтенков.

Офіційно Вірменія не підтвердила інформацію про використання АН-2 у бойових діях.

Нагадаємо, Білорусь заявила про збитий український БПЛА на білоруській території. У зв'язку з цим МЗС Білорусі викликало українського посла, щоб висловити категоричний протест щодо перетину безпілотником білоруського кордону.

Раніше Фокус розповів навіщо Туреччина готує морський рій безпілотників, виробляючи понад 100 катерів-дронів на рік. Це дозволить дронам взяти на себе багато обов'язків, які нині виконують екіпажні кораблі. Крім того, конструкції турецьких безекіпажних суден також можуть на успіх на експортному ринку.