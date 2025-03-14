Росіяни дистанційно підірвали 15-річного школяра з Харківської області: що сталось (фото)

За даними СБУ, підлітка ліквідували як "зайвого свідка". Спецслужба попередила українців про нову тактику ворога.

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Правоохоронці розкрили теракт на Харківщині, внаслідок якого загинули військовий та підліток. Деталями 14 березня поділилась пресслужба Служби безпеки України.

Теракт був організований спецслужбами Росії на початку лютого. Тоді 15-річний школяр, прикинувшись кур’єром, приніс до військової частини Національної гвардії вибухівку. Саморобний вибуховий пристрій (СВП) підірвали разом з неповнолітнім агентом. Окрім нього загинув військовослужбовець, якому й адресувалася "посилка".

Правоохоронці спіймали співучасницю теракту, нею виявилась 28-річна безробітна з Харкова. Жінка за ворожими інструкціями виготовила вибухівку для "кур’єра". За даними слідства, СВП "підсилили" додатковими елементами для більшого ураження та мобільним телефоном для дистанційної активації.

Фото: СБУ Фото: СБУ

Готову вибухівку харків’янка поклала у спортивну сумку, яку залишила у своєму під’їзді. Звідти її забрав 15-річний хлопець, якого росіяни знайшли через Телеграм-канал із пошуку "легких грошей". Забравши сумку, він замовив таксі й поїхав з вибухівкою до військової частини. Ворожі спецслужбовці стежили за школярем за допомогою GPS-навігації в його телефоні.

Коли "кур’єр" дістався запланованого місця, вибухівку дистанційно підірвали, ліквідувавши власного агента як "зайвого свідка". Співучасницю затримали за місцем проживання, під час обшуків у неї знайшли компоненти для нового СВП і мобільний телефон, за допомогою якого жінка підтримувала зв’язок з ворогом.

Харків’янку підозрюють за двома статтями: про пособництво у теракті, який призвів до загибелі людей, та у незаконному придбанні й зберіганні вибухового пристрою. Нині вона — під вартою без права на заставу, жінці загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ Фото: СБУ

"СБУ застерігає українців: спецслужби РФ почали використовувати нову тактику. Вони підривають своїх агентів, використовують їх "втемну", а потім позбуваються як зайвих свідків. Якщо вам або вашим знайомим пропонують "просто занести пакунок" до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, знайте — вас хочуть вбити", — заявили у відомстві.

Пресслужба закликала повідомляти про спроби вербування у чат-бот СБУ "Спали ФСБешника". У спецслужбі гарантують повну конфіденційність та обіцяють ретельно опрацьовувати кожне повідомлення.

Нагадаємо, у Києві судитимуть чоловіка, який виступав на телебаченні як експерт з квартирних афер, а сам незаконно успадкував три квартири у столиці.

Ввечері 13 березня ЗС РФ завдали масованого удару по Харкову дронами типу "Герань-2". Вибухи гриміли у кількох районах, ворожі БПЛА влучили по транспортному інфраструктурному підприємству та складському приміщенню, спричинивши пожежу.