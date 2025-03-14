Россияне дистанционно взорвали 15-летнего школьника из Харьковской области: что произошло (фото)

По данным СБУ, подростка ликвидировали как "лишнего свидетеля". Спецслужба предупредила украинцев о новой тактике врага.

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Правоохранители раскрыли теракт в Харьковской области, в результате которого погибли военный и подросток. Деталями 14 марта поделилась пресс-служба Службы безопасности Украины.

Теракт был организован спецслужбами России в начале февраля. Тогда 15-летний школьник, притворившись курьером, принес в воинскую часть Национальной гвардии взрывчатку. Самодельное взрывное устройство (СВУ) взорвали вместе с несовершеннолетним агентом. Кроме него погиб военнослужащий, которому и адресовалась "посылка".

Правоохранители поймали соучастницу теракта, ею оказалась 28-летняя безработная из Харькова. Женщина по вражеским инструкциям изготовила взрывчатку для "курьера". По данным следствия, СВП "усилили" дополнительными элементами для большего поражения и мобильным телефоном для дистанционной активации.

Фото: СБУ Фото: СБУ

Готовую взрывчатку харьковчанка положила в спортивную сумку, которую оставила в своем подъезде. Оттуда ее забрал 15-летний парень, которого россияне нашли через Телеграмм-канал по поиску "легких денег". Забрав сумку, он заказал такси и поехал со взрывчаткой в воинскую часть. Вражеские спецслужбисты следили за школьником с помощью GPS-навигации в его телефоне.

Когда "курьер" добрался до запланированного места, взрывчатку дистанционно взорвали, ликвидировав собственного агента как "лишнего свидетеля". Соучастницу задержали по месту жительства, во время обысков у нее нашли компоненты для нового СВП и мобильный телефон, с помощью которого женщина поддерживала связь с врагом.

Харьковчанку подозревают по двум статьям: о пособничестве в теракте, который привел к гибели людей, и в незаконном приобретении и хранении взрывного устройства. Сейчас она — под стражей без права на залог, женщине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: СБУ Фото: СБУ

"СБУ предостерегает украинцев: спецслужбы РФ начали использовать новую тактику. Они подрывают своих агентов, используют их "втемную", а затем избавляются как от лишних свидетелей. Если вам или вашим знакомым предлагают "просто занести пакет" в ТЦК, полицию или другое админздание, знайте — вас хотят убить", — заявили в ведомстве.

Пресс-служба призвала сообщать о попытках вербовки в чат-бот СБУ "Спали ФСБешника". В спецслужбе гарантируют полную конфиденциальность и обещают тщательно прорабатывать каждое сообщение.

Напомним, в Киеве будут судить мужчину, который выступал на телевидении как эксперт по квартирным аферам, а сам незаконно унаследовал три квартиры в столице.

Вечером 13 марта ВС РФ нанесли массированный удар по Харькову дронами типа "Герань-2". Взрывы гремели в нескольких районах, вражеские БПЛА попали по транспортному инфраструктурному предприятию и складскому помещению, вызвав пожар.