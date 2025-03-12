Подорвали дистанционно: взрывы во Франковске устроили спецслужбы РФ (фото, видео)

Завербованные россиянами подростки замаскировали взрывные устройства под термосы. Спецслужбы РФ активировали их дистанционно, одно взорвалось у агента в руках. 17-летний исполнитель теракта погиб на месте.

Related video

Взрывы в Ивано-Франковске возле железнодорожного вокзала вечером 11 марта организовали российские спецслужбы. Россияне завербовали двух несовершеннолетних франковцев 15 и 17 лет и взорвали их, когда они переносили самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

СБУ и Национальная полиция Украины выяснили, что российские спецслужбы завербовали подростков через Telegram-каналы, которые предлагают "легкие деньги". В обмен на обещание денежного вознаграждения они изготовили по инструкции российского куратора самодельное взрывчатое вещество и два СВП, которые замаскировали под термосы. Взрывчатку делали в арендованной квартире в многоэтажном доме возле железнодорожного вокзала.

Оба СВП были снаряжены детонаторами с возможностью дистанционного подрыва, также они были начинены металлическими гайками как дополнительными элементами поражения. По указанию куратора из РФ агенты привели оба устройства в боевую готовность.

Подростки замаскировали самодельные взрывные устройства под термосы по указанию кураторов из РФ Фото: СБУ Спецслужбы РФ курировали завербованных подростков через мессенджеры Фото: СБУ

Исполнители теракта вышли к установленной локации для размещения взрывчатки около 18:30 11 марта. Российская спецслужба следила за их передвижением с помощью GPS и дистанционно активировала взрывное устройство в пакете, сообщают следователи.

В результате подрыва 17-летний завербованный погиб на месте, а его 15-летний товарищ был госпитализирован с тяжелыми ранениями. Кроме агентов от взрывной волны пострадали двое случайных прохожих.

В то же время россияне активировали второй СВП, оставшийся в арендованной квартире.

Завербованные российскими спецслужбами подростки должны были принести взрывчатку на установленное место Фото: СБУ Спецслужбы РФ взорвали взрывные устройства дистанционно Фото: СБУ

Следователи СБУ подготовили сообщение о подозрении 15-летнему франковцу по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 (пособничество в совершении террористического акта, приведшего к гибели человека) и ч. 2 ст. 263-1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств по предварительному сговору группой лиц). Эти статьи предусматривают наказание в виде пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Кроме того, по данным следствия во время подготовки теракта с исполнителями были двое 15-летних девушек, решается вопрос о квалификации их действий.

"СБУ в очередной раз предостерегает украинцев: спецслужбы РФ начали использовать новую тактику. Они подрывают своих агентов, используют их "втемную", а затем избавляются, как от лишних свидетелей. Если вам или вашим знакомым предлагают "просто занести пакет" в ТЦК, полицию или другое админздание, знайте — вас хотят убить", — предупредили в пресс-службе ведомства.

За изготовление взрывных устройств и террористический акт исполнителю грозит пожизненное заключение Фото: СБУ Самодельные взрывные устройства были начинены металлическими гайками Фото: СБУ

Взрыв в Ивано-Франковске: что известно

В Ивано-Франковске вечером 11 марта возле железнодорожного вокзала прогремели взрывы. Местные жители в соцсетях писали, что слышали два взрыва, и сообщали, что один человек погиб, а еще один потерял конечности. Полиция Ивано-Франковска говорила о трех пострадавших. Городской голова Руслан Марцинкив сообщал, что в результате взрывов в районе вокзала загорелся пожар в одном из домов.

12 марта городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал о состоянии раненых. По его словам, один мужчина погиб, второй находится в медучреждении в крайне тяжелом состоянии после ампутации двух конечностей. Жизни двух других раненых — парня и девушки — ничего не угрожает, они в стабильном состоянии.