В Ивано-Франковске возле железнодорожного вокзала прогремели взрывы: есть погибшие (обновлено)

В местных пабликах сообщают о 2 взрывах. Один — причиной которого стал взрыв газа, другой — граната разорвалась в руках мужчины. Полиция работает на месте происшествия.

Related video

В Ивано-Франковске вечером, 11 марта, прогремели по меньшей мере два взрыва в районе городского железнодорожного вокзала. Об этом сообщает "Общественное Ивано-Франковск".

"В Ивано-Франковске вблизи железнодорожного вокзала прогремел взрыв. На месте работают полицейские и спасатели", — говорится в сообщении.

Как пишут в соцсетях, произошел взрыв газа в доме на улице Железнодорожная.

"После взрыва в районе вокзала поднялся пожар. Предварительно, произошел взрыв газа", — говорится в сообщении.

Также в местных пабликах сообщили, что в городе было два взрыва. Из-за одного загорелась крыша дома. В другом случае погиб мужчина, еще один потерял конечности.

В "Укрзализныце" сообщили, что взрывы в Ивано-Франковске, о которых пишут телеграмм-каналы, произошли за пределами вокзала. На железнодорожном вокзале только был слышен звук от взрыва. Пассажиры и работники вокзала не пострадали.

Взрыв в Ивано-Франковске: что говорят в полиции

В результате взрыва в Ивано-Франковске известно о трех пострадавших.

"Полиция Ивано-Франковска работает на месте взрыва возле железнодорожного вокзала. Произошло это около 18:30, на данный момент известно о трех пострадавших, задействованы все экстренные службы, вся информация будет позже", — рассказала заместитель начальника департамента коммуникации Национальной полиции Юлия Гирдвилис.

Взрыв в Ивано-Франковске: что говорят чиновники

В ОВА также подтвердили взрывы в Ивано-Франковске

"На месте событий работают соответствующие службы. Предварительно есть пострадавшие. В результате одного из взрывов произошло возгорание кровли многоэтажки, которую ликвидируют пожарные", — написала глава ОГА Светлана Онищук.

Городской голова Руслан Марцинкив проинформировал, что в районе вокзала в результате взрывов погибли люди и загорелся пожар. На месте происшествия работают соответствующие службы.

Также рядом произошел взрыв в квартире и загорелся пожар. Причины взрыва устанавливаются.

Напомним, что бойцы ССО устроили взрыв оккупантам на Покровском направлении. Через закрепленный на дроне громкоговоритель они призвали их сдаться.