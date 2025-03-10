Закрепили на дроне громкоговоритель: бойцы ССО набрали пленных ВС РФ под Покровском (видео)

Мощный взрыв убедил оккупантов, что надо было сразу согласиться на предложение спецназовцев. Россияне начали размахивать белой тряпкой через окно поврежденного здания с намерением сдаться, рассказывают в ССО.

Related video

На Покровском направлении в Донецкой области украинские защитники взяли в плен 9 россиян. Они сначала призвали их сдаться, но когда те отказались, зашли к ним в тыл и заминировали здание, где они прятались. Об этом сообщили в пресс-службе Сил специальных операций.

Отмечается, что такую "спецоперацию" провели воины 144 Центра ССО.

Так, в течение нескольких дней украинские операторы БПЛА давали шанс российским оккупантам сохранить жизнь. Через закрепленный на дроне громкоговоритель они призвали их сдаться. Оккупанты отказались, поэтому группа 144 Центра зашла в тыл противника, заминировала промышленное здание, где они скрывались, и взорвала его.

"Мощный взрыв убедил противника, что надо было сразу согласиться на предложение спецназовцев. Вражеские военнослужащие начали размахивать белой тряпкой через окно поврежденного здания с намерением сдаться. Вскоре двумя группами по четыре и пять человек вражеские военные направились в сторону украинских позиций", — говорится в сообщении.

В ССО отметили, что среди пленных оккупантов были раненые, а украинские спецназовцы оказали им первую домедицинскую помощь и начали их эвакуацию.

Напомним, что 10 марта сообщалось, что РФ уничтожает все переправы в Курской области, чтобы заблокировать там 10 тысяч бойцов ВСУ.

Также сообщалось, что ВС РФ в Константинополе вывесили флаги и сбежали. Между тем Силы обороны продолжают контролировать населенный пункт.