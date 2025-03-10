Закріпили на дроні гучномовець: бійці ССО набрали полонених ЗС РФ під Покровськом (відео)

Потужний вибух переконав окупантів, що треба було одразу погодитись на пропозицію спецпризначенців. Росіяни почали розмахувати білою ганчіркою через вікно пошкодженої будівлі з наміром здатися, розповідають в ССО.

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На Покровському напрямку на Донеччині українські захисники взяли в полон 9 росіян. Вони спершу закликали їх здатися, але коли ті відмовилися, зайшли до них в тил і замінували будівлю, де вони ховалися. Про це повідомили у пресслужбі Сил спеціальних операцій.

Зазначається, що таку "спецоперацію" провели воїни 144 Центру ССО.

Так, протягом кількох днів українські оператори БПЛА давали шанс російським окупантам зберегти життя. Через закріплений на дроні гучномовець вони закликали їх здатися. Окупанти відмовилися, тож група 144 Центру зайшла в тил противника, замінувала промислову будівлю, де вони переховувалися, та підірвала її.

"Потужний вибух переконав противника, що треба було одразу погодитись на пропозицію спецпризначенців. Ворожі військовослужбовці почали розмахувати білою ганчіркою через вікно пошкодженої будівлі з наміром здатися. Невдовзі двома групами по чотири та п'ять осіб ворожі військові попрямували в бік українських позицій", — йдеться в повідомленні.

В ССО зауважили, що серед полонених окупантів були поранені, а українські спецпризначенці надали їм першу домедичну допомогу та розпочали їхню евакуацію.

Нагадаємо, що 10 березня повідомлялося, що РФ знищує усі переправи в Курській області, щоб заблокувати там 10 тисяч бійців ЗСУ.

Також повідомлялося, що ЗС РФ у Константинополі вивісили прапори і втекли. Між тим Сили оборони продовжують контролювати населений пункт.