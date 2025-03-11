В Івано-Франківську біля залізничного вокзалу пролунали вибухи: є загиблі (оновлено)
У місцевих пабліках повідомляють про 2 вибухи. Один — причиною якого став вибух газу, інший — граната розірвалася в руках чоловіка. Поліція працює на місці події.
В Івано-Франківську ввечері, 11 березня, пролунали щонайменше два вибухи в районі міського залізничного вокзалу. Про це повідомляє "Суспільне Івано-Франківськ".
"В Івано-Франківську поблизу залізничного вокзалу пролунав вибух. На місці працюють поліцейські та рятувальники", — йдеться в повідомленні.
Як пишуть в соцмережах, стався вибух газу в будинку на вулиці Залізнична.
"Після вибуху в районі вокзалу здійнялась пожежа. Попередньо, стався вибух газу", — йдеться в повідомленні.
Також в місцевих пабліках повідомили, що в місті було два вибухи. Через один зайнявся дах будинку. У іншому випадку загинув чоловік, ще один втратив кінцівки.
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В "Укрзалізниці" повідомили, що вибухи в Івано-Франківську, про які пишуть телеграм-канали, сталися поза межами вокзалу. На залізничному вокзалі лише було чути звук від вибуху. Пасажири та працівники вокзалу не постраждали.
Вибух в Івано-Франківську: що кажуть у поліції
Внаслідок вибуху в Івано-Франківську відомо про трьох потерпілих.
"Поліція Івано-Франківська працює на місці вибуху біля залізничного вокзалу. Сталося це близько 18:30, на цей час відомо про трьох потерпілих, задіяні всі екстрені служби, вся інформація буде згодом", — розповіла заступниця начальника департаменту комунікації Національної поліції Юлія Гірдвіліс.
Вибух в Івано-Франківську: що говорять чиновники
В ОВА також підтвердили вибухи в Івано-Франківську
"На місці подій працюють відповідні служби. Попередньо є постраждалі. Унаслідок одного з вибухів відбулося загорання покрівлі багатоповерхівки, яку ліквідовують вогнеборці", — написала голова ОВА Світлана Онищук.
Міський голова Руслан Марцинків проінформував, що в районі вокзалу внаслідок вибухів загинули люди і зайнялась пожежа. На місці події працюють відповідні служби.
Також поруч стався вибух у квартирі і зайнялась пожежа. Причини вибуху встановлюються.
Нагадаємо, що бійці ССО влаштували вибух окупантам на Покровському напрямку. Через закріплений на дроні гучномовець вони закликали їх здатися.
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