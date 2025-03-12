Взрывы в Ивано-Франковске: городской голова рассказал о состоянии раненых
В настоящее время известно, что в первом случае на Привокзальной сработало взрывное устройство, в другом — также может идти речь о детонации, говорит городской голова
В результате взрывов на улице Привокзальной в Ивано-Франковске 11 марта пострадали три человека. Их госпитализировали. Также известно об одном погибшем. Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив в своем Фейсбуке.
По его словам, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии из-за травматической ампутации обеих нижних конечностей.
Жизни двух других раненых — парня и девушки ничего не угрожает, они находятся в стабильном состоянии.
Кроме этого Руслан Марцинкив коснулся темы расследования причин взрывов. Сейчас известно, что в первом случае на Привокзальной точно сработало взрывное устройство, в другом — также речь может идти о детонации.
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"Есть ряд рабочих версий, от неосторожного обращения до причастности московских спецслужб. Пока говорить нельзя — есть следствие и какая версия будет правдой они уже скажут", — отметил мэр.
Взрывы в Ивано-Франковске: что известно
В Ивано-Франковске вечером, 11 марта, прогремели по меньшей мере два взрыва в районе городского железнодорожного вокзала. В местных пабликах сообщили, что в городе было два взрыва. Из-за одного загорелась крыша дома. В другом случае погиб мужчина, еще один потерял конечности.
В "Укрзализныце" сообщили, что взрывы в Ивано-Франковске произошли за пределами вокзала. На железнодорожном вокзале только был слышен звук от взрыва. Пассажиры и работники вокзала не пострадали.
В результате взрыва в Ивано-Франковске известно о трех пострадавших.
"Полиция Ивано-Франковска работает на месте взрыва возле железнодорожного вокзала. Произошло это около 18:30, на данный момент известно о трех пострадавших, задействованы все экстренные службы, вся информация будет позже", — рассказала заместитель начальника департамента коммуникации Национальной полиции Юлия Гирдвилис.
Напомним, что утром, 12 марта, в Кривом Роге прозвучали 2 громких взрыва. Это произошло в результате ракетной атаки РФ на город. Погибла 47-летняя женщина, которая ехала в троллейбусе.
Также сообщалось, что ВС РФ ударили по критической инфраструктуре Запорожья. В городе возникли перебои с подачей газа и тепла.
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