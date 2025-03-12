Вибухи в Івано-Франківську: міський голова розповів про стан поранених
На цей час відомо, що в першому випадку на Привокзальній спрацював вибуховий пристрій, в іншому – також може йтись про детонацію, говорить міський голова
Внаслідок вибухів на вулиці Привокзальній в Івано-Франківську 11 березня постраждало троє людей. Їх госпіталізували. Також відомо про одного загиблого. Про це повідомив міський голова Руслан Марцинків у своєму Фейсбуку.
За його словами, один із постраждалих перебуває у вкрай важкому стані через травматичну ампутацію обох нижніх кінцівок.
Життю двох інших поранених — хлопцю і дівчині нічого не загрожує, вони перебувають у стабільному стані.
Крім цього Руслан Марцинків торкнувся теми розслідування причин вибухів. Зараз відомо, що в першому випадку на Привокзальній точно спрацював вибуховий пристрій, в іншому — також може йтись про детонацію.
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"Є ряд робочих версій, від необережного поводження до причетності московських спецслужб. Поки говорити не можна – є слідство і яка версія буде правдою вони вже скажуть", – зазначив мер.
Вибухи в Івано-Франківську: що відомо
В Івано-Франківську ввечері, 11 березня, пролунали щонайменше два вибухи в районі міського залізничного вокзалу. В місцевих пабліках повідомили, що в місті було два вибухи. Через один зайнявся дах будинку. У іншому випадку загинув чоловік, ще один втратив кінцівки.
В "Укрзалізниці" повідомили, що вибухи в Івано-Франківську сталися поза межами вокзалу. На залізничному вокзалі лише було чути звук від вибуху. Пасажири та працівники вокзалу не постраждали.
Внаслідок вибуху в Івано-Франківську відомо про трьох потерпілих.
"Поліція Івано-Франківська працює на місці вибуху біля залізничного вокзалу. Сталося це близько 18:30, на цей час відомо про трьох потерпілих, задіяні всі екстрені служби, вся інформація буде згодом", — розповіла заступниця начальника департаменту комунікації Національної поліції Юлія Гірдвіліс.
Нагадаємо, що зранку, 12 березня, у Кривому Розі пролунали 2 гучні вибухи. Це сталося внаслідок ракетної атаки РФ на місто. Загинула 47-річна жінка, яка їхала в тролейбусі.
Також повідомлялося, що ЗС РФ вдарили по критичній інфраструктурі Запоріжжя. У місті виникли перебої з подачею газу та тепла.
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