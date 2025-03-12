Підірвали дистанційно: вибухи у Франківську влаштували спецслужби РФ (фото, відео)

Завербовані росіянами підлітки замаскували вибухові пристрої під термоси. Спецслужби РФ активували їх дистанційно, один вибухнув у агента в руках. 17-річний виконавець теракту загинув на місці.

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Вибухи в Івано-Франківську біля залізничного вокзалу ввечері 11 березня організували російські спецслужби. Росіяни завербували двох неповнолітніх франківців 15 і 17 років і підірвали їх, коли вони переносили саморобний вибуховий пристрій (СВП). Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

СБУ і Національна поліція України з'ясували, що російські спецслужби завербували підлітків через Telegram-канали, які пропонують "легкі гроші". В обмін на обіцянку грошової винагороди вони виготовили за інструкцією російського куратора саморобну вибухову речовину та два СВП, які замаскували під термоси. Вибухівку робили в орендованій квартирі в багатоповерховому будинку біля залізничного вокзалу.

Обидва СВП були споряджені детонаторами з можливістю дистанційного підриву, також вони були начинені металевими гайками як додатковими елементами ураження. За вказівкою куратора з РФ агенти привели обидва пристрої у бойову готовність.

Підлітки замаскували саморобні вибухові пристрої під термоси за вказівкою кураторів з РФ Фото: СБУ Спецслужби РФ курували завербованих підлітків через месенджери Фото: СБУ

Виконавці теракту вийшли до встановленої локації для розміщення вибухівки близько 18:30 11 березня. Російська спецслужба слідкувала за їхнім пересуванням за допомогою GPS і дистанційно активувала вибуховий пристрій у пакеті, повідомляють слідчі.

Внаслідок підриву 17-річний завербований загинув на місці, а його 15-річний товариш був госпіталізований із тяжкими пораненнями. Крім агентів від вибухової хвилі постраждали двоє випадкових перехожих.

У той самий час росіяни активували другий СВП, що лишився в орендованій квартирі.

Завербовані російськими спецслужбами підлітки мали принести вибухівку на встановлене місце Фото: СБУ Спецслужби РФ підірвали вибухові пристрої дистанційно Фото: СБУ

Слідчі СБУ підготували повідомлення про підозру 15-річному франківцю за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 (пособництво у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини) і ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв за попередньою змовою групою осіб). Ці статті передбачають покарання у вигляді довічного ув'язнення з конфіскацією майна.

Крім того, за даними слідства під час підготовки теракту з виконавцями були двоє 15-річних дівчат, вирішується питання щодо кваліфікації їхніх дій.

"СБУ вкотре застерігає українців: спецслужби РФ почали використовувати нову тактику. Вони підривають своїх агентів, використовують їх "втемну", а потім позбуваються, як зайвих свідків. Якщо вам або вашим знайомим пропонують "просто занести пакунок" до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, знайте — вас хочуть вбити", — попередили в пресслужбі відомства.

За виготовлення вибухових пристроїв і терористичний акт виконавцю загрожує довічне ув'язнення Фото: СБУ Саморобні вибухові пристрої були начинені металевими гайками Фото: СБУ

Вибух в Івано-Франківську: що відомо

В Івано-Франківську ввечері 11 березня біля залізничного вокзалу пролунали вибухи. Місцеві жителі в соцмережах писали, що чули два вибухи, та повідомляли, що один чоловік загинув, а ще один утратив кінцівки. Поліція Івано-Франківська говорила про трьох потерпілих. Міський голова Руслан Марцинків повідомляв, що внаслідок вибухів у районі вокзалу зайнялася пожежа в одному з будинків.

12 березня міський голова Івано-Франківська Руслан Марцинків розповів про стан поранених. За його словами, один чоловік загинув, другий перебуває в медзакладі у вкрай важкому стані після ампутації двох кінцівок. Життю двох інших поранених — хлопця та дівчини — нічого не загрожує, вони в стабільному стані.