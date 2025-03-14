ЗС РФ масовано атакували Харків дронами: внаслідок ударів є постраждалі, що відомо (фото)

Росіяни масовано атакували Харків, у місті зафіксовано чотири влучання у різних районах. Наймолодшому постраждалому — 11 місяців.

Related video

Увечері 13 березня російська армія завдала масованої атаки ударними дронами-камікадзе типу "Герань-2" (попередньо) по Харкову. Вибухи пролунали у кількох районах міста, зокрема в Основ'янському, де росіяни влучили по транспортному інфраструктурному підприємству та складському приміщенню, внаслідок чого зайнялася пожежа. Фокус зібрав інформацію щодо атаки по місту.

Близько 20:00 години Telegram-канал Повітряних сил України повідомив про загрозу ударних БпЛА у Харківській області. Безпілотники зафіксували у центральній частині області, вони тримали південно-західний курс, а близько 20:30 години дрон підлетів до обласного центру.

Через кілька хвилин у місті пролунали вибухи.

За інформацією Харківської обласної прокуратури, чотири влучання зафіксовані у трьох районах міста: два — в Основ'янському районі, одне — в Новобаварському та ще одне — в Немишлянському.

За повідомленням міського голови, у Харкові всього семеро постраждалих внаслідок атаки. В обласній прокуратурі уточнили, що постраждалі отримали гостру реакцію на стрес. Там зазначають, що всі постраждалі із Основ'янського району.

"Наймолодшому хлопчику — 11 місяців, і найстаршій дівчинці — 8 років", — повідомляють у відомстві.

Також у прокуратурі зазначили, що в Основ'янському районі міста зафіксовані пожежі внаслідок влучання безпілотників. Росіяни обстріляли транспортне підприємство та складське приміщення, оперативні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.

У Новобаварському та Немишлянському районах міста російські дрони влучили по відкритих місцевостях. Про постраждалих чи руйнування тут наразі не повідомляється.

Попередньо, Харків атакували не "Шахедами", а іншими ударними дронами.

"За попередньою інформацією, ворог використав "Герань-2"", — зазначають у прокуратурі.

Нагадуємо, 12 березня росіяни атакували українські міста "Шахедами". Внаслідок атаки зафіксовані руйнування у Дніпрі, Харкові та Сумах. Деталі повідомляв Фокус.

Вчора, 13 березня, оперативним службам на Донеччині вдалося врятувати жінку, яка перебувала під завалами майже добу.