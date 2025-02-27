Лавров заявив, що миру не буде. Чому Путіна не влаштовує план Трампа
Жодних поступок Трампу з боку Путіна не буде, і це підтверджує виступ Лаврова про відмову залишити окуповані території, упевнений журналіст Віктор Шлінчак. Путіну не потрібна цукерка від Америки, він хоче всю коробку відразу
Ну що, друзі, як вам заяви Лаврова з-за порєбріка?
"Астановки боєвих дєйствій на Українє по лінії сопрікосновєнія нє будєт, у нас єсть констітуція".
Що там, у Білому Домі все поснідали, чи ще тільки перша чашка кофію?
Все рухається по сценарію, який розумним людям був зрозумілий від самого початку. Ні загравання Трампа перед Путіним, ні поступки в ООН, ні потенційний вивід американців з військових баз в Європі не є для Путіна цукеркою. Бо він хоче коробку цукерок і ще солодку вату.
Путін досі не відмовився від своїх стратегічних цілей — відновити геополітичний вплив на Європу, відновити свій міжнародний статус, затвердити "нові реалії" в документах нової "Ялти". І якісь подачки Трампа не задовольнять апетит Москви, бо вона прагне більшого.
Треба сподіватися, що рано чи пізно Путін все одно нарветься (для нас чим раніше, тим краще, звичайно).Важливо
Попереду — зустріч Трампа з президентом Зеленським. Потім — зустріч з Путіним. А далі буде водіння хороводів навколо нюансів "мирної угоди". Ви ж чули вчора, як і я, з двох сторін, що до неї ще навіть не приступали?
Але помітили, що вже якось не так впевнено в БД називають терміни?
У нас є півроку-рік, аби завʼязати всі необхідні ланцюжки Європи та перейти до створення Єдиного європейського оборонного союзу до того часу, поки США не втратять інтерес до цієї одвічної забави перезавантаження стосунків з Москвою.
Але граблі, так граблі. "Заглянути в очі Путіну"-2. Ага, ми це вже проходили. Навіть президент Зеленський зрозумів, що цей шлях — хибний. Скоріше б це зрозумів ще й Трамп.
Щиро бажаю нашій делегації у пʼятницю повести себе мудро.
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