Російська балістика на західній базі: чому партнери України затягують закінчення війни

На російську балістику можна подивитися з іншого боку.

Якби у них не було західних компонентів, ніяких ракет вони б не змогли виготовляти. А так — з одного боку, ми маємо відсутність жорсткого контролю за потраплянням у Росію мікросхем і чипів, з іншого — відсутність у західних партнерів можливостей передавання антибалістичних ракет, які можуть російські ракети збивати.

В цьому і є найбільша проблема, яка ще декілька років тому була з так званим тіньовим флотом Росії. Хоч всі розуміли, звідки йдуть танкери і хто на цьому заробляв. Але робили вигляд, що санкції працюють.

Бути напіввагітним, вибираючи між "веденням бізнесу" і наслідками, — не вийде. Бо такий вибір тільки збільшує можливості Москви, а не зменшує їх. Отримуючи тимчасову вигоду, в стратегічному плані наші партнери програють. Бо не давши по зубах Путіну у 2022-му, вони лише розтягнули у часі і війну, і витрати на неї.

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От тільки що з цим робити — рецепту немає. Крім радикального перегляду підходів до будь-яких "економічних" контактів з Росією. Хоча б на найближчий рік. Інакше це балансування призведе до ще більшої ескалації.

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