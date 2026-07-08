Российская баллистика на западной базе: почему партнеры Украины оттягивают окончание войны

На российскую баллистику можно взглянуть с другой стороны.

Если бы у них не было западных компонентов, они не смогли бы производить никаких ракет. А так — с одной стороны, мы сталкиваемся с отсутствием жесткого контроля за поступлением в Россию микросхем и чипов, с другой — с отсутствием у западных партнеров возможностей для передачи антибаллистических ракет, способных сбивать российские ракеты.

В этом и заключается самая большая проблема, как это было ещё несколько лет назад с так называемым теневым флотом России. Хотя все понимали, откуда идут танкеры и кто на этом зарабатывал, но делали вид, что санкции действуют.

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Оставаться в неопределенном положении, выбирая между "ведением бизнеса" и последствиями, — не получится. Потому что такой выбор только расширяет возможности Москвы, а не сужает их. Получая временную выгоду, в стратегическом плане наши партнеры проигрывают. Ведь не дав Путину по зубам в 2022-м, они лишь растянули во времени и войну, и расходы на неё.

Вот только что с этим делать — рецепта нет. Кроме радикального пересмотра подходов к любым "экономическим" контактам с Россией. Хотя бы на ближайший год. Иначе это балансирование приведет к еще большей эскалации.

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