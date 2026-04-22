Монополия на насилие: почему бесполезно и даже опасно отнимать у государства монополию стрелять

Несколько дней думал, как правильно говорить об истории со стрелком в Киеве. И вижу, как на этом фоне опять сразу подтянулись те, кто выступает за легализацию оружия для гражданских. Мол, вот если бы рядом у кого-то был пистолет, трагедии можно было бы избежать.

Теоретически — да, шансы на это правда мизерные.

Но практика в западных странах говорит о другом. Когда в Копенгагене открыли огонь в торговом центре, когда в Норвегии нападающий убивал людей посреди города, когда в Новой Зеландии произошел теракт в Крайстчерче, финальное решение принимали не случайные прохожие с оружием, а именно силовые органы. Потому что именно государство имеет монополию на применение силы. И именно оно берет на себя право открыть огонь на поражение и нести ответственность за это.

А теперь представим — перед вами человек, который уже стреляет. И именно вы должны за секунду принять решение — убить его или нет. Взять на себя эту ответственность и нажать на курок. Там, где даже полицейские, которые бежали, имели на это и право, и подготовку, и инструкции. Достаточно вспомнить хотя бы Увальде, где американский Минюст потом отдельно разбирал провал действий правоохранителей во время массового убийства в школе. И это тоже важный момент, что даже государство, имеющее монополию на силу, не всегда гарантирует идеальную реакцию.

Но альтернатива в виде хаотичного подхода, что дадим возможность стрелять всем, кто считает себя готовым, выглядит еще страшнее. За годы работы в журналистике у меня было достаточно возможностей оформить оружие официально (закон предусматривает). Но я психологически даже не готов его дома хранить, не то что когда-то реально применить. Возможно, я здесь не в большинстве. Но подозреваю, что таких людей на самом деле значительно больше, чем кажется любителям простых решений по легализации.

Да, в Украине уже есть огромный неофициальный оборот оружия. Да, война сделала доступ к нему проще. Да, это проблема. Но ее не решишь одним красивым законом о легализации. Потому что криминал и без того найдет оружие. А последний случай лишь еще раз показал, что официальное разрешение на ношение не может быть стопроцентным предохранителем ни от психического срыва, ни от ментальных проблем. Здесь надо прорабатывать целый комплекс решений, а не решать что-то быстро "порешать" на хайпе.

