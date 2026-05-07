Спецоперация "9 мая": что готовит Россия, раскачивая тему парада в Москве

Возможно, я ошибаюсь. Но история с "парадом в Москве" все больше похожа на классическую информационно-психологическую операцию Кремля. Вопрос лишь в том, какова ее истинная цель.

Судите сами. Последние две недели в Москве нагнетается сплошная конспирология. Вбрасывается информация, что Путин где-то скрывается не в своих резиденциях, а Компартии разрешают проведение оппозиционных митингов (где, очевидно, переписывают участников). Собчак записывает Илью Ремесло — военкора, который говорит о Навальном, Пригожине и остановке войны. Куда смотрит ФСБ?

Это выглядит как контролируемый выпуск пара и одновременно как тестирование общественной реакции. Параллельно в Кремле обостряется конкуренция между политическими игроками за влияние.

Відео дня

На этом фоне Путин посылает сигналы наружу. Якобы было какое-то обращение к Трампу, какие-то письма европейским лидерам, разговоры о "перемирии". Все это накладывается на украинский информационный контекст, где активно распространяется тезис, что "Путин боится Украины". И на предложение Зеленского начать перемирие 6-го мая отвечает дроновыми ударами.

Но здесь возникает ключевое противоречие. Если "боится", то почему отвечает ударами на предложения Киева ввести перемирие 6 мая? Почему вместо деэскалации мы имеем наоборот — наращивание атак? Именно в этом противоречии и может скрываться настоящий ответ. Потому что логика таких спецкампаний не в том, чтобы в чем-то кого-то убедить. А в том, чтобы наоборот запутать. Создать одновременно несколько реальностей и заставить аудиторию саму выбрать наиболее ложную. Это все очень похоже на классическую модель управляемого информационного хаоса.

Важно

Украинские дроны раздают бесплатный интернет Москве: не самый фантастический сценарий парада 9 мая

Что это дает Кремлю?

Во-первых, создать внешний эффект. Россия в очередной раз пытается убедить, что в Кремле ищут мир, а Украина хочет эскалации. Во-вторых, внутренний эффект. Атмосфера нестабильности, слухи об угрозах, странные сигналы сверху — все это готовит российское общество к непопулярным решениям. В том числе к новой волне мобилизации — открытой или скрытой. В-третьих, военный аспект. Информационный шум отвлекает и смещает фокус, он создает иллюзию, что главное событие уже происходит (парад, "перемирие", внутренние проблемы РФ), тогда как реальные действия могут готовиться в другой плоскости.

Именно поэтому привязка к 8–9 мая может быть не целью, а лишь прикрытием для организованной атаки, о которой предупреждают иностранные разведсообщества. Как вариант.

Важно понимать, что не все эти сигналы обязательно являются частью единого плана. Но и не надо преуменьшать риски. Информационный фон разогрет, месседжи противоречивы, аудитории — как внутренняя, так и внешняя — постепенно подводятся к нужным выводам. И вся эта история может оказаться лишь дымовой завесой для решений, которые Кремль уже готов реализовать.

Вопрос — каких?

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно