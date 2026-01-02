Мира не будет, но война затихнет: что произойдет с Украиной в 2026 году, месяц за месяцем

Поддержите нас UA
Точно угадать, что произойдет с Украиной в 2026 году, конечно, невозможно, но основные тренды понятны. Исходя из них, журналист Виктор Шлинчак формулирует прогноз событий на ближайшие 12 месяцев — от тяжелого января до декабря, когда станет возможным реальное соглашение о завершении активной фазы войны.

Виктор Шлинчак
Виктор Шлинчак
Журналист, издатель
Каким станет 2026 год?
С Новым годом!

Как и обещал, предлагаю вам свой помесячный футурологический прогноз на год 2026. В нем, как и в 2025-м, будет много хаоса и нелинейности, потому что идет игра на многих шахматных досках одновременно. Но могут возникать и светлые пятна, которые будут давать надежду, что этот год таки станет определяющим.

Итак, поехали:

Январь:

  • Россия продолжит тактику создания "буферных зон" вблизи границы, но без решающих побед.
  • РФ продолжит удары по критической инфраструктуре Украины.
  • Украина будет держать линию фронта, продолжит готовить резервы.
  • Администрация Трампа начнет формировать стратегию давления на Кремль, ориентированную на максимальные санкции в случае провала дипломатии.
Февраль:

  • Будут усиливаться боевые столкновения, особенно к середине месяца.
  • Россия может прибегнуть к очередному применению так называемого "Орешника".
  • Конгресс США начнет рассмотрение новых санкционных механизмов в ответ на срыв переговоров и эскалацию.
  • Россия в очередной раз перейдет к риторике ядерного запугивания.
  • Китай впервые публично предупредит РФ о неприемлемости эскалации, что станет фактором сдерживания.

Март:

  • Россия оказывается перед развилкой: продолжением "СВО" с риском получить новые санкции и начало компромиссных консультаций с Украиной.

Три возможных подхода России в марте:

1. Начать консультации с Украиной, чтобы избежать дальнейшего санкционного давления и спада экономики.

2. Продолжить войну, что увеличит изоляцию и возрастет санкционные потоки от Запада.

3. Комбинация — частичные тактические уступки без серьезных сдвигов.

  • Турция, ООН и потенциально Китай включаются как посредники.
  • Запад активно готовит публичный формат переговоров на апрель.
Апрель:

  • Наиболее вероятным является проведение первой официальной встречи делегаций Украины и РФ с участием посредников.
  • Начинается работа над основными компонентами возможного прекращения активных боев:

1. Обмен пленными.

2. Гуманитарные маршруты.

3. Согласование дат и механизмов деэскалации.

  • Китай публично предлагает альтернативный "мирный план"
  • Вероятность запуска технического перемирия.

Май:

  • Военные операции становятся менее масштабными, движение фронта стабилизируется.
  • Стороны могут соглашаться на локальную паузу (временное перемирие на отдельных направлениях).
  • Украина и партнеры разработают дорожную карту дальнейших шагов (вывод войск, контроль границ, гарантии безопасности).
  • Возможно развертывание международной наблюдательной миссии.
  • Китай не вмешивается непосредственно, но продолжает поддерживать РФ через энергетическую торговлю.

Июнь — август:

  • Фронт остается в основном позиционным, сохраняется техническое перемирие без политического соглашения.
  • Переговоры продолжаются, но без быстрого прогресса по фундаментальным вопросам (Крым, Донбасс).
  • Западные государства сохраняют санкционное давление как инструмент сдерживания агрессии.

Сентябрь — октябрь:

  • Выборы в Конгресс США (3 ноября) усиливают политическое давление на Белый дом.
  • Обе партии — и республиканцы, и демократы — выступают за санкционное усиление против РФ в случае остановки переговоров.
  • Европа усиливает координацию по поддержке Украины и сохранению санкционного единства.

Ноябрь — декабрь:

  • Наиболее вероятно подписание рамочного соглашения о прекращении активной фазы войны, без окончательного решения всех вопросов.
  • Война не завершается полностью, но интенсивность боевых действий существенно уменьшается.
  • Крым и часть Донбасса остаются предметом отложенных переговоров.

Подытоживая, общие ключевые тренды 2026 года, как представляется, будут заключаться в следующих пяти пунктах:

  1. Экономическое истощение России усилит ее политическую уязвимость и заставит рассматривать дипломатические пути к выходу из войны.
  2. США и партнеры Украины в Европе готовы будут к усилению санкционного давления в случае срыва переговоров, что делает переговорное давление более реалистичным, чем в 2025-м.
  3. Китай не будет автоматическим "спасителем" России, но будет воздерживаться от прямого давления на Кремль, что создает для РФ дилемму между изоляцией и сотрудничеством.
  4. Переломной точкой для многих процессов станет апрель, когда могут стартовать реальные переговоры.
  5. Полноценный мир в 2026 году маловероятен, но активная фаза войны имеет все шансы завершиться условным соглашением до конца года.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

