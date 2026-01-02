Мира не будет, но война затихнет: что произойдет с Украиной в 2026 году, месяц за месяцем

С Новым годом!

Как и обещал, предлагаю вам свой помесячный футурологический прогноз на год 2026. В нем, как и в 2025-м, будет много хаоса и нелинейности, потому что идет игра на многих шахматных досках одновременно. Но могут возникать и светлые пятна, которые будут давать надежду, что этот год таки станет определяющим.

Итак, поехали:

Январь:

Россия продолжит тактику создания "буферных зон" вблизи границы, но без решающих побед.

РФ продолжит удары по критической инфраструктуре Украины.

Украина будет держать линию фронта, продолжит готовить резервы.

Администрация Трампа начнет формировать стратегию давления на Кремль, ориентированную на максимальные санкции в случае провала дипломатии.

Февраль:

Будут усиливаться боевые столкновения, особенно к середине месяца.

Россия может прибегнуть к очередному применению так называемого "Орешника".

Конгресс США начнет рассмотрение новых санкционных механизмов в ответ на срыв переговоров и эскалацию.

Россия в очередной раз перейдет к риторике ядерного запугивания.

Китай впервые публично предупредит РФ о неприемлемости эскалации, что станет фактором сдерживания.

Март:

Россия оказывается перед развилкой: продолжением "СВО" с риском получить новые санкции и начало компромиссных консультаций с Украиной.

Три возможных подхода России в марте:

1. Начать консультации с Украиной, чтобы избежать дальнейшего санкционного давления и спада экономики.

2. Продолжить войну, что увеличит изоляцию и возрастет санкционные потоки от Запада.

3. Комбинация — частичные тактические уступки без серьезных сдвигов.

Турция, ООН и потенциально Китай включаются как посредники.

Запад активно готовит публичный формат переговоров на апрель.

Апрель:

Наиболее вероятным является проведение первой официальной встречи делегаций Украины и РФ с участием посредников.

Начинается работа над основными компонентами возможного прекращения активных боев:

1. Обмен пленными.

2. Гуманитарные маршруты.

3. Согласование дат и механизмов деэскалации.

Китай публично предлагает альтернативный "мирный план"

Вероятность запуска технического перемирия.

Май:

Военные операции становятся менее масштабными, движение фронта стабилизируется.

Стороны могут соглашаться на локальную паузу (временное перемирие на отдельных направлениях).

Украина и партнеры разработают дорожную карту дальнейших шагов (вывод войск, контроль границ, гарантии безопасности).

Возможно развертывание международной наблюдательной миссии.

Китай не вмешивается непосредственно, но продолжает поддерживать РФ через энергетическую торговлю.

Июнь — август:

Фронт остается в основном позиционным, сохраняется техническое перемирие без политического соглашения.

Переговоры продолжаются, но без быстрого прогресса по фундаментальным вопросам (Крым, Донбасс).

Западные государства сохраняют санкционное давление как инструмент сдерживания агрессии.

Сентябрь — октябрь:

Выборы в Конгресс США (3 ноября) усиливают политическое давление на Белый дом.

Обе партии — и республиканцы, и демократы — выступают за санкционное усиление против РФ в случае остановки переговоров.

Европа усиливает координацию по поддержке Украины и сохранению санкционного единства.

Ноябрь — декабрь:

Наиболее вероятно подписание рамочного соглашения о прекращении активной фазы войны, без окончательного решения всех вопросов.

Война не завершается полностью, но интенсивность боевых действий существенно уменьшается.

Крым и часть Донбасса остаются предметом отложенных переговоров.

Подытоживая, общие ключевые тренды 2026 года, как представляется, будут заключаться в следующих пяти пунктах:

Экономическое истощение России усилит ее политическую уязвимость и заставит рассматривать дипломатические пути к выходу из войны. США и партнеры Украины в Европе готовы будут к усилению санкционного давления в случае срыва переговоров, что делает переговорное давление более реалистичным, чем в 2025-м. Китай не будет автоматическим "спасителем" России, но будет воздерживаться от прямого давления на Кремль, что создает для РФ дилемму между изоляцией и сотрудничеством. Переломной точкой для многих процессов станет апрель, когда могут стартовать реальные переговоры. Полноценный мир в 2026 году маловероятен, но активная фаза войны имеет все шансы завершиться условным соглашением до конца года.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

