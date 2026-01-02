Мира не будет, но война затихнет: что произойдет с Украиной в 2026 году, месяц за месяцем
Точно угадать, что произойдет с Украиной в 2026 году, конечно, невозможно, но основные тренды понятны. Исходя из них, журналист Виктор Шлинчак формулирует прогноз событий на ближайшие 12 месяцев — от тяжелого января до декабря, когда станет возможным реальное соглашение о завершении активной фазы войны.
С Новым годом!
Как и обещал, предлагаю вам свой помесячный футурологический прогноз на год 2026. В нем, как и в 2025-м, будет много хаоса и нелинейности, потому что идет игра на многих шахматных досках одновременно. Но могут возникать и светлые пятна, которые будут давать надежду, что этот год таки станет определяющим.
Итак, поехали:
Январь:
- Россия продолжит тактику создания "буферных зон" вблизи границы, но без решающих побед.
- РФ продолжит удары по критической инфраструктуре Украины.
- Украина будет держать линию фронта, продолжит готовить резервы.
- Администрация Трампа начнет формировать стратегию давления на Кремль, ориентированную на максимальные санкции в случае провала дипломатии.
Февраль:
- Будут усиливаться боевые столкновения, особенно к середине месяца.
- Россия может прибегнуть к очередному применению так называемого "Орешника".
- Конгресс США начнет рассмотрение новых санкционных механизмов в ответ на срыв переговоров и эскалацию.
- Россия в очередной раз перейдет к риторике ядерного запугивания.
- Китай впервые публично предупредит РФ о неприемлемости эскалации, что станет фактором сдерживания.
Март:
- Россия оказывается перед развилкой: продолжением "СВО" с риском получить новые санкции и начало компромиссных консультаций с Украиной.
Три возможных подхода России в марте:
1. Начать консультации с Украиной, чтобы избежать дальнейшего санкционного давления и спада экономики.
2. Продолжить войну, что увеличит изоляцию и возрастет санкционные потоки от Запада.
3. Комбинация — частичные тактические уступки без серьезных сдвигов.
- Турция, ООН и потенциально Китай включаются как посредники.
- Запад активно готовит публичный формат переговоров на апрель.
Апрель:
- Наиболее вероятным является проведение первой официальной встречи делегаций Украины и РФ с участием посредников.
- Начинается работа над основными компонентами возможного прекращения активных боев:
1. Обмен пленными.
2. Гуманитарные маршруты.
3. Согласование дат и механизмов деэскалации.
- Китай публично предлагает альтернативный "мирный план"
- Вероятность запуска технического перемирия.
Май:
- Военные операции становятся менее масштабными, движение фронта стабилизируется.
- Стороны могут соглашаться на локальную паузу (временное перемирие на отдельных направлениях).
- Украина и партнеры разработают дорожную карту дальнейших шагов (вывод войск, контроль границ, гарантии безопасности).
- Возможно развертывание международной наблюдательной миссии.
- Китай не вмешивается непосредственно, но продолжает поддерживать РФ через энергетическую торговлю.
Июнь — август:
- Фронт остается в основном позиционным, сохраняется техническое перемирие без политического соглашения.
- Переговоры продолжаются, но без быстрого прогресса по фундаментальным вопросам (Крым, Донбасс).
- Западные государства сохраняют санкционное давление как инструмент сдерживания агрессии.
Сентябрь — октябрь:
- Выборы в Конгресс США (3 ноября) усиливают политическое давление на Белый дом.
- Обе партии — и республиканцы, и демократы — выступают за санкционное усиление против РФ в случае остановки переговоров.
- Европа усиливает координацию по поддержке Украины и сохранению санкционного единства.
Ноябрь — декабрь:
- Наиболее вероятно подписание рамочного соглашения о прекращении активной фазы войны, без окончательного решения всех вопросов.
- Война не завершается полностью, но интенсивность боевых действий существенно уменьшается.
- Крым и часть Донбасса остаются предметом отложенных переговоров.
Подытоживая, общие ключевые тренды 2026 года, как представляется, будут заключаться в следующих пяти пунктах:
- Экономическое истощение России усилит ее политическую уязвимость и заставит рассматривать дипломатические пути к выходу из войны.
- США и партнеры Украины в Европе готовы будут к усилению санкционного давления в случае срыва переговоров, что делает переговорное давление более реалистичным, чем в 2025-м.
- Китай не будет автоматическим "спасителем" России, но будет воздерживаться от прямого давления на Кремль, что создает для РФ дилемму между изоляцией и сотрудничеством.
- Переломной точкой для многих процессов станет апрель, когда могут стартовать реальные переговоры.
- Полноценный мир в 2026 году маловероятен, но активная фаза войны имеет все шансы завершиться условным соглашением до конца года.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно