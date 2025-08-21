Начинается новый этап войны: что прямо сейчас должны сделать Запад и Украина для победы над Россией

Related video

Закончит войну семь вещей.

От партнеров:

Тотальные санкции для России (а не то, что тонким слоем размазывалось все эти годы с 2014-го). Тотальное довооружение того, что нам не хватает на линии фронта. Тотальное финансовое обеспечение, чтобы мы смогли это оружие покупать в тех объемах, в которых нуждается фронт. Новейшее (экспериментальное оружие) и инструкторы, которые могут нам помочь с ним справиться.

От нас:

Организационная способность эффективного использования этих ресурсов и оружия Организационная способность удерживать в тонусе и мотивации общество Операционная способность не делать глупостей на внутриполитическом треке (вроде истории с НАБУ и САП) и пресечение всех процессов, которые позволяют зарабатывать на крови.

И в первом, и во втором случае нужно иметь политическую волю и понимание не ложных, а реалистичных последствий, если этого не произойдет в течение ближайших полгода.

Работы здесь очень много. И она в первую очередь лежит в зоне ответственности тех, кто принимает решения и следит за временем.

То, что было продемонстрировано в Белом Доме (в частности, трансатлантическое единство и наглядные объяснения сути этой абсолютно мировоззренческой битвы) нужно было организовывать год назад. Да, именно это, а не мифические саммиты мира, которые на самом деле были перформансами без плана.

Жаль, что и мы, и цивилизованный мир приходит к каким-то выводам только тогда, когда десять раз наступит на одни и те же грабли. Возможно, причина в том, что мы имеем небольшой круг носителей институциональной памяти, которые могут доступно донести позицию своим правительствам (и нашему тоже), что было и что будет. Многое из того, что мы наблюдаем сейчас, по классику, "это же уже было".

Переходим к новому этапу. Который действительно может быть не только в этой войне, а вообще — в глобальных раскладах, — определяющим.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно