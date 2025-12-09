Политическое землетрясение или выходка супермена: почему Трамп "разочарован Зеленским"

Разочарование Трампа — это всегда о нем самом.

Трамп снова "разочарован" Зеленским, потому что тот даже не прочитал текст "мирного соглашения". Честно говоря, это уже почти часть ритуала. Ранее он даже диктатором Зеленского называл. Когда-то Трамп так же был "очень разочарован" Путиным (не один раз, кстати). А потом все возвращалось на новый круг — будет очередное заявление, очередной эмоциональный жест, новый виток давления.

У Трампа есть своя традиция — эмоционально обозначать ситуацию не потому, что она действительно изменилась, а потому, что ему нужно подчеркнуть себя. Его "разочарование" — это не о содержании процесса, не о поиске решений, не о стратегии. Это способ сказать: "Я центр внимания, а значит, именно я определяю рамку игры".

Что это означает для Украины?

Во-первых. Давление будет продолжаться и даже усиливаться. Потому что Трамп работает именно так — через эмоциональные маркеры, через публичные сигналы, через выставление себя "суперменом", которому даже Нобелевской премии мало. Поэтому очередное заявление вряд ли стоит воспринимать как приговор или знак, что "все пропало".

Во-вторых. Не нужно впадать в депрессию от каждого его "разочарования". Слишком много людей трактуют эмоциональные слова Трампа как политическое землетрясение. Но это уже было — сегодня он может хлопнуть дверью, а завтра — открывать ее с улыбкой. Так было и с Зеленским, так было и с Путиным. Хотя надо признать — мы действительно сейчас в самом чувствительном эпизоде противостояния с Россией.

Но пока мы живы, еще можем менять ход событий и влиять на них. Сейчас мы находимся в среде, в которой придется действовать. Как говорил один мой знакомый, надо играть с обстоятельствами. Украина не впервые проходит через подобные "эмоциональные штормовые предупреждения". Здесь главное, чтобы не согласиться стать едой за столом, где "большие страны" считают, что могут себе позволить заказывать по меню кого-угодно. Именно это предполагает так называемый "быстрый мир".

