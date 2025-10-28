Буря в стакане орфографии: что хорошего и что плохого показал радиодиктант

Радиосрач национального единства

Начало рабочей недели ознаменовалось ежегодным торжественным и почти сакральным событием — "Радиодиктантом национального единства". Все как всегда: текст написали, приглашенная гостья прочитала, люди послушали — и понеслось.

Комментарии, аналитика, возмущения, воспоминания, филологические дуэли, слезы ностальгии по правописанию 1993-го и гневные посты об интонациях (или их отсутствии). А еще — мемы, возмущения, советы, как правильно писать "в том числе".

И знаете, что это все доказывает? Что мы таки свободная страна. Потому что где еще на планете есть нация, которая может развернуть полноценную социальную бурю из-за того, что текст был слишком простой, но одновременно — слишком сложный? Что кто-то считал начитанное медленным, а кто-то — слишком быстрым. Кто-то — образным, а кто-то — примитивным.

В России, например, тоже постоянно что-то проводят. Грандиозно-национальное. Но попробуйте найти хоть пять тысяч человек, которые публично скажут: "А кто вообще этот автор?", "Что за устаревший стиль?", или "Я не считаю, что это диктант национального единства, потому что я, например, люблю двоеточие, а какой дурак здесь ставит тире?".

Да нет там такого. Потому что нет свободы. Нет традиции спорить не только о сути, но и о запятой после придаточного. Нет 50 тысяч комментаторов с дипломом филолога и еще столько же — с дипломом YouTube-университета.

А у нас — есть. И это прекрасно.

Хотя, если отбросить иронию, в этом есть еще кое-что глубже. Мы сейчас живем в мире без слишком хороших новостей. Новостей, которые хочется праздновать. Все важное и победное — еще впереди. А энергия у людей есть, как и усталость, и страх, и напряжение. И желание быть услышанными, хотя бы и в комментариях под диктантом.

Поэтому сегодняшний диктант — это не просто проверка грамотности. Это способ нации сказать: "Я здесь. Я думаю. Я знаю, как правильно. Мне есть что сказать". И пусть это звучит через сарказм или критику — это означает, что мы живы.

А главное — свободные.

Украинцы могут ссориться из-за языка, потому что имеют право на язык. И на мнение. И на срач — прям таки даже не национального, а мирового масштаба. Это не слабость. Это — роскошь свободы.

P.S. Представляю, сколько мы услышим всего и обо всех, когда выживем и пойдем на выборы. Накопление энергии никуда не исчезнет. Наоборот — масштабируется. А пока — "Надо жить!".

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

