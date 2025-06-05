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РФ бьет по Украине, а США не возражают. Какие последствия будет иметь телефонный разговор Путина и Трампа
Все, что прилетит этой и следующей ночью на Украину, — это следствие бесхребетности нынешнего руководства США, заявляет журналист Виктор Шлинчак. Путин в очередной раз переиграл Трампа, и это становится уже печальной традицией их телефонных разговоров
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К сожалению, все, что прилетит этой и следующей ночью на Украину, — это следствие бесхребетности нынешнего руководства США.
Что мы имеем в итоге после телефонного (третьего) разговора Трампа с Путиным?
- Трамп признал, что о мире на этом этапе говорить бесполезно. Что, в принципе, было очевидным. Потому что в США понимают, что у них нет механизмов, которые заставили бы Путина отказаться от летней кампании.
- После угроз Путина ответить за украинский удар по российским аэродромам ни одного предостережения со стороны Трампа не прозвучало. Значит, будут бить. Максимальное внимание к тревогам! А потом Трамп напишет, что Украина сама виновата.
- Санкций в отношении РФ пока не будет. Потому что есть пункт 4.
- Россия снова предложила свои "посреднические услуги" по ядерному разоружению Ирана. Это — попытка стать "полезным" для США, поскольку бизнес-проекты, которые обсуждались ранее, Трамп не может реализовать из-за риска неприятия такого шага всем цивилизованным миром. Как говорится — хочется, но колется.
- Ждем новостей от нашей делегации. Возможно, они привезут что-то хорошее из Вашингтона. В идеале — решение о разрешении на покупку американского оружия.
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