РФ бьет по Украине, а США не возражают. Какие последствия будет иметь телефонный разговор Путина и Трампа

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К сожалению, все, что прилетит этой и следующей ночью на Украину, — это следствие бесхребетности нынешнего руководства США.

Что мы имеем в итоге после телефонного (третьего) разговора Трампа с Путиным?

Трамп признал, что о мире на этом этапе говорить бесполезно. Что, в принципе, было очевидным. Потому что в США понимают, что у них нет механизмов, которые заставили бы Путина отказаться от летней кампании. После угроз Путина ответить за украинский удар по российским аэродромам ни одного предостережения со стороны Трампа не прозвучало. Значит, будут бить. Максимальное внимание к тревогам! А потом Трамп напишет, что Украина сама виновата. Санкций в отношении РФ пока не будет. Потому что есть пункт 4. Россия снова предложила свои "посреднические услуги" по ядерному разоружению Ирана. Это — попытка стать "полезным" для США, поскольку бизнес-проекты, которые обсуждались ранее, Трамп не может реализовать из-за риска неприятия такого шага всем цивилизованным миром. Как говорится — хочется, но колется. Ждем новостей от нашей делегации. Возможно, они привезут что-то хорошее из Вашингтона. В идеале — решение о разрешении на покупку американского оружия.

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