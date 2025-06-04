Путин готовит ответ на атаки аэродромов: в США призывают своих граждан в Киеве быть осторожными

Президент США Дональд Трамп сообщил в среду, 4 июня, что провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, который длился более часа — 1 час 15 минут. Во время общения лидеры обсудили недавнюю украинскую операцию против российской авиации, после чего Путин якобы пообещал дать ответ на атаку, известную как "Паутина".

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Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

По словам президента США, во время разговора с Путиным главы государств обсуждали атаку Украины на российские самолеты на аэродроме и другие недавние действия обеих сторон. Несмотря на то, что беседа была конструктивной, Трамп подчеркнул, что она не приведет к немедленному миру. Он отметил, что Путин четко заявил о своем намерении ответить на удар по аэродромам.

"Путин высказался очень четко — он намерен ответить на атаку по аэродромам", — написал американский президент.

Фото: Скриншот

Предупреждение от посольства США в Украине

В то же время посольство США в Киеве 4 июня обратилось к своим гражданам с призывом проявлять повышенную осторожность из-за регулярных воздушных атак России. В диппредставительстве подчеркнули необходимость немедленно искать укрытие при объявлении воздушной тревоги.

"Россия в течение последних недель усилила интенсивность своих ракетных атак и атак беспилотников против Украины, и сейчас существует постоянный риск значительных воздушных атак. Посольство США в Киеве призывает граждан США быть осторожными. Как всегда, мы рекомендуем вам быть готовыми немедленно спрятаться в случае объявления воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

Напомним, 3 июня главный редактор Defense Express Олег Катков опроверг предположение о том, что Россия может усилить атаки на Украину в ответ на операцию "Паутина", которая нанесла удар по ее стратегической авиации. По его словам, такие утверждения являются манипулятивными, ведь еще до украинских ударов российские оккупанты безжалостно обстреливали территорию Украины без каких-либо последствий для себя.

Также сообщалось, что массированная атака дронов по аэродромам в глубине России не только вызвала интерес к деталям "Паутины", но и вызвала обсуждение возможных последствий. Однако иностранные эксперты считают, что мести президента РФ Владимира Путина бояться не следует — ему нечем ответить.