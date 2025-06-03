Ответ РФ за удары по авиабазам: чего ждать от россиян, — Defense Express

Главный редактор Defense Express Олег Катков опроверг предположение о том, что Россия может усилить атаки на Украину в ответ на операцию "Паутина", которая нанесла удар по ее стратегической авиации. По его словам, такие утверждения являются манипулятивными, ведь еще до украинских ударов российские оккупанты безжалостно обстреливали территорию Украины без каких-либо последствий для себя.

Related video

Об этом пишет "РБК-Украина".

"Здесь надо отметить следующее. РФ атаковала ракетами Х-101 и самолетами, которые были уничтожены на этих авиабазах, Украину и гражданскую инфраструктуру. Эти ракеты убивали гражданское население. Они использовали эти ракеты для убийства мирного населения и целенаправленно это делали. Они делали это безнаказанно. Вот в чем была главная проблема", — сказал он.

По словам эксперта, все разговоры о якобы ошибках СБУ или о том, что "теперь Россия обязательно отреагирует" — это лишь подпитка кремлевской пропаганды.

Относительно того, какой будет реакция США на операцию "Паутина", Катков отметил, что жалобы из анонимных источников в Вашингтоне следует воспринимать с осторожностью, ведь, по его наблюдениям, ведущие профильные издания не распространяют таких негативных нарративов и скорее положительно оценивают результаты операции.

"Если кто-то из анонимных источников в Вашингтоне начинает жаловаться, то, возможно, следует проверить, не является ли он фанатом Путина лично. То, что я лично вижу по профильным изданиям, то там нигде таких нарративов нет. Они больше в восторге, что это удалось", — говорит он.

На вопрос, можно ли считать удар по Сумах 3 июня "возмездием", Олег Катков ответил, что Россия с первых дней полномасштабной войны систематически атакует украинские города, и этот удар из реактивных систем залпового огня не является исключением.

Напомним, примерно в 9:20 утра 3 июня в Сумах прогремели взрывы: оккупанты обстреляли центральную улицу города. Сначала было известно о двух погибших и 20 пострадавших. Позже стало известно, что количество жертв из-за удара РФ по Сумах увеличилось до четырех. В больнице умер мужчина, а его семилетняя дочь получила тяжелые ранения.

Также сообщалось, что массированная атака дронов по аэродромам в глубине России не только вызвала интерес к деталям "Паутины", но и вызвала обсуждение возможных последствий. Однако иностранные эксперты считают, что мести президента РФ Владимира Путина бояться не следует — ему нечем ответить.