Кремль все еще "в шоке": России нечем "крыть" спецоперацию СБУ, — BILD

Массированная атака дронов по аэродромам в глубине России не только вызвала интерес к деталям "Паутины", но и вызвала обсуждение возможных последствий. Однако иностранные эксперты считают, что мести президента РФ Владимира Путина бояться не следует — ему нечем ответить.

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Об этом говорится в материале немецкого издания BILD от 3 июня.

В результате спецоперации "Паутина", реализованной 1 июня, было повреждено или уничтожено более 40 российских самолетов. Среди них — стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-95, а также по меньшей мере один ДРЛО А-50.

"Россия находится в шоке, российские военные подверглись неожиданно сильному удару. Путин будет пытаться преуменьшить это, чтобы не выглядеть слабым. Потерянные бомбардировщики ослабляют воздушную войну Путина и его потенциал угрозы", — пояснил эксперт по вопросам безопасности, который работал консультантом в Министерстве обороны Германии, Нико Ланге.

По его словам, ранее ВС РФ уже устроили серию жестоких обстрелов Украины. Обстрелы Киева и других городов продолжались три ночи подряд. Теперь врагу нечем "крыть" неожиданную спецоперацию СБУ.

Инфографика по спецоперации "Паутина" Фото: Bild

"У России нет секретных резервов или чудо-оружия, с помощью которого она могла бы ответить. Мы продолжим видеть то, что Россия делает годами — беспилотные и ракетные атаки на украинское гражданское население", — подчеркнул аналитик.

Американский эксперт и экс-советник Совета национальной безопасности США Питер Раф подтвердил, что РФ уже применяет против Украины все, что имеет. К удару оружием массового уничтожения Путин не готов из-за потенциальных последствий, поэтому никакого "козыря" в запасе у него нет.

Один из самых известных немецких экспертов по вопросам России и безопасности Томас Егер отметил, что война уже ведется на "очень высоком уровне эскалации", поэтому масштабирование конфликта ни по горизонтали, ни по вертикали не стоит. Кроме того, он напомнил, что ВС РФ неоднократно осуществляли массированные атаки и продолжали бы это делать.

Австрийский ученый, исследующий военные структуры в Восточной Европе, Густав Грессель согласился, что пропаганда России пытается преуменьшить атаку дронов СБУ. По его оценке, не исключены "тяжелые авиаудары для демонстрации силы" в ответ. Он отметил, что сейчас в основном ВС РФ запускают "Шахеды" для истощения украинской ПВО, а "в большом масштабе" полагаются на истребительную авиацию.

В СМИ добавили, что также Россия начала наступление в Сумской области, но операция была запланирована заранее. Об этом свидетельствуют сообщения о скоплении более 50 тысяч оккупантов. Враг месяцами готовился к попытке продвижения.

Напомним, в соцсетях сделали визуализацию спецоперации "Паутина". СБУ спрятала дроны в деревянных "домиках" на грузовиках, чтобы незаметно доставить БПЛА к вражеским аэродромам.

3 июня заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил в отместку за "Паутину" уничтожением украинцев и подрывом целей. Он пообещал "неизбежное возмездие".