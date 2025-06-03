Україна приховала спецоперацію "Павутина" від США: слід очікувати на відповідь РФ, — NYT

Служба безпеки України контрабандою доправила у Росію безпілотники й доставила їх до аеродромів у контейнерах з дистанційним керуванням, встановлених на вантажівки. Ця зухвала атака показала, що Київ продовжує змінювати спосіб ведення сучасної війни.

Related video

Про це з посиланням на американських офіційних осіб і військових аналітиків 2 червня повідомили у The New York Times.

Американські та європейські чиновники з питань безпеки розповіли, що можуть бути знищені або серйозно пошкоджені до 20 літаків. Це — серйозний удар по можливостях РФ завдавати далекобійних ударів. Ворожі втрати включають 6 стратегічних бомбардувальників Ту-95, 4 літаки Ту-22М та ДРЛВ А-50.

Неназваний посадовець США підкреслив, що "Павутина" продемонструвала здатність України знищувати вглибині Росії літаки вартістю у 100 мільйонів доларів і більше за допомогою БПЛА, які коштують лише 600 доларів. Однак інший високопоставлений чиновник заявив, що оцінювати повний вплив спецоперації зарано, адже Кремль може відремонтувати деякі з уражених стратегічних бомбардувальників. За його оцінкою, дрони СБУ завдали "значної" шкоди, але скоротити наступ ЗС РФ вони не змусять.

Американські чиновники очікують, що у відповідь Росія завдасть значних ударів по Україні. Розвідка США поки не визначила, що саме може атакувати ворог. Однак, на думку посадовців, ЗС РФ можуть відновити удари БПЛА по цивільних об'єктах, вдарити по енергосистемі або влаштувати обстріл балістичними ракетами середньої дальності.

Чиновники США розповіли, що Україна не повідомляла адміністрації Дональда Трампа заздалегідь про "Павутину". Зі слів офіційних осіб, у такій таємності немає нічого дивного, адже будь-який витік поставив би спецоперацію під загрозу. Окрім того, наразі немає спільного планування ударів по РФ між Києвом і Вашингтоном.

Як пояснили американські посадовці, їхні колеги з України знають, що російські стратегічні бомбардувальники, здатні нести ядерну зброю, є забороненими цілями для США. Київ не інформував про свої плани, розуміючи, що Білий дім буде проти.

Нагадаємо, 2 червня спецоперацію "Павутина" прокоментував керівник СБУ Василь Малюк. Генерал-лейтенант розповів про кількість уражених цілей та розкрив деталі атаки.

OSINT-дослідник Hurin опублікував перший супутниковий знімок аеродрому "Іваново" після атаки БПЛА 1 червня. На фото видно, що на базі літаків A-50 було знищено щонайменше одну "пташку".