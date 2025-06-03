Украина скрыла спецоперацию "Паутина" от США: следует ожидать ответа РФ, — NYT

Служба безопасности Украины контрабандой привезла в Россию беспилотники и доставила их к аэродромам в контейнерах с дистанционным управлением, установленных на грузовики. Эта дерзкая атака показала, что Киев продолжает менять способ ведения современной войны.

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Об этом со ссылкой на американских официальных лиц и военных аналитиков 2 июня сообщили в The New York Times.

Американские и европейские чиновники по вопросам безопасности рассказали, что могут быть уничтожены или серьезно повреждены до 20 самолетов. Это — серьезный удар по возможностям РФ наносить дальнобойные удары. Вражеские потери включают 6 стратегических бомбардировщиков Ту-95, 4 самолета Ту-22М и ДРЛО А-50.

Неназванный чиновник США подчеркнул, что "Паутина" продемонстрировала способность Украины уничтожать в глубине России самолеты стоимостью в 100 миллионов долларов и более с помощью БПЛА, которые стоят всего 600 долларов. Однако другой высокопоставленный чиновник заявил, что оценивать полное влияние спецоперации рано, ведь Кремль может отремонтировать некоторые из пораженных стратегических бомбардировщиков. По его оценке, дроны СБУ нанесли "значительный" ущерб, но сократить наступление ВС РФ они не заставят.

Американские чиновники ожидают, что в ответ Россия нанесет значительные удары по Украине. Разведка США пока не определила, что именно может атаковать враг. Однако, по мнению чиновников, ВС РФ могут возобновить удары БПЛА по гражданским объектам, ударить по энергосистеме или устроить обстрел баллистическими ракетами средней дальности.

Чиновники США рассказали, что Украина не сообщала администрации Дональда Трампа заранее о "Паутине". По словам официальных лиц, в такой секретности нет ничего удивительного, ведь любая утечка поставила бы спецоперацию под угрозу. Кроме того, пока нет совместного планирования ударов по РФ между Киевом и Вашингтоном.

Как пояснили американские чиновники, их коллеги из Украины знают, что российские стратегические бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, являются запрещенными целями для США. Киев не информировал о своих планах, понимая, что Белый дом будет против.

Напомним, 2 июня спецоперацию "Паутина" прокомментировал руководитель СБУ Василий Малюк. Генерал-лейтенант рассказал о количестве пораженных целей и раскрыл детали атаки.

OSINT-исследователь Hurin опубликовал первый спутниковый снимок аэродрома "Иваново" после атаки БПЛА 1 июня. На фото видно, что на базе самолетов A-50 была уничтожена по меньшей мере одна "птичка".