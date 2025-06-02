Атака на аеродроми Росії: зʼявився супутниковий знімок з "Іваново", де базуються А-50

У мережі зʼявився перший супутниковий знімок аеродрому "Іваново" в РФ після масованої атаки БПЛА 1 червня. На ньому чітко видно обгорілий кістяк щонайменше одного літака.

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Кадр опублікував OSINT-дослідник Hurin.

На місцях, обведених дослідником блакитним кольором, чітко видно обгорілий кістяк щонайменше одного літака. Сусідні майданчики також містять сліди горіння, хоч і менш чіткі, тож кількість знищених літаків може сягати трьох.

"База літаків A-50 AWACS в Іваново через Mizar. Знищено щонайменше 1 одиницю, можливо, більше", — пише OSINT-аналітик.

Аеродром "Іваново" в РФ після атаки 1 червня Фото: Hurin

Аеродром "Іваново-Сєверний" – це військова авіабаза в місті Іваново, РФ, що відіграє важливу роль у системі військово-транспортної та радіолокаційної авіації ворога. Розташований за понад 500 кілометрів від кордону з Україною.

""Іваново" вважається місцем базування літаків далекого радіолокаційного виявлення А-50 — ймовірно, саме вони були метою атаки. Про рівень боєздатності А-50, що залишалися у ЗС РФ, ходять суперечки — ймовірно, не всі з них були повністю справними", — пише офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін.

Скільки літаків втратила Росія 1 червня

За словами голови СБУ Василя Малюка, внаслідок "безпрецедентної та унікальної спецоперації" загалом уразили 41 літак, серед них — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160. Орієнтовна вартість ураженої авіації — понад 7 мільярдів доларів.

Нагадаємо, у спецоперації "Павутина" брав участь рух спротиву "Свобода Росії". Партизани заявили, що атака показала, що Путін і його армія не здатні контролювати усе в країні.

Також Фокус писав про те, що атаку дронів по військових аеродромах у РФ у СБУ назвали операцією "Павутина". За попередніми даними, було пошкоджено близько 40 стратегічних бомбардувальників.