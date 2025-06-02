Атака дронами на аеродроми РФ: в спецоперації брав участь російський рух спротиву

У спецоперації "Павутина", яку провела Служба безпеки України 1 червня, брав участь рух спротиву "Свобода Росії". Партизани заявили, що атака показала, що Путін і його армія не здатні контролювати усе в країні.

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Про це рух спротиву "Свобода Росії" написав у Telegram-каналі.

У русі спротиву зазначали, що здійснити масштабну атаку на аеродроми вдалося, зокрема завдяки самовідданій роботі учасників антипутінського руху: як тих, хто брав безпосередню участь в операції, так і тих, хто вже давно веде боротьбу — передає інформацію, розвіддані, розклеює листівки, малює графіті і знищує військову інфраструктуру.

"Удар по військових аеродромах, і вся проведена операція показала — Путін і його кишенькова армія нездатна контролювати все і вся. Те, що вважалося "військовою міццю російської армії в небі", зараз дотліває, зокрема, завдяки самовідданій роботі учасників антипутінського руху", – йдеться у заяві партизанів.

Вони додали, що режим Путіна, диктатура та спецслужби – ослаблені й пригнічені внутрішніми чварами, що їх можна і треба перемагати.

Операція Павутина: що відомо

За слова президента України Володимира Зеленського, "офіс" операції на території Росії перебував неподалік з одним з обласних управлінь ФСБ РФ. Це була "унікальна операція", підготовка якої зайняла понад 1,5 року, а планування, організація та усі деталі були "ідеально підготовлені". Крім того, глава держави відзначив, що розвідка виявила підготовку РФ до нового масованого ракетного удару.

Після спецоперації "Павутина", яку провела Служба безпеки України 1 червня, у РФ залишилося лише одне летовище, на яке могли б перебазувати стратегічну авіацію. Це "Українка", що в Амурській області. Якщо росіяни передислокують туди літаки, це виключить їх польоти до України.