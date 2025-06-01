"Поруч з управлінням ФСБ": Зеленський повідомив нові подробиці операції "Павутина" (відео)

Президент України Володимир Зеленський повідомив нові подробиці спецоперації СБУ "Павутина". За його словами, "офіс" операції на території Росії перебував неподалік з одним з обласних управлінь ФСБ РФ.

Related video

Про це глава держави розповів у вечірньому зверненні.

За словами президента, це була "унікальна операція", підготовка якої зайняла понад 1,5 року, а планування, організація та усі деталі були "ідеально підготовлені". Крім того, глава держави відзначив, що розвідка виявила підготовку РФ до нового масованого ракетного удару.

"Можна сказати впевнено, що це абсолютно унікальна операція. Найцікавіше – і вже зараз це можна говорити публічно – "офіс" нашої операції на території Росії знаходився безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з їхніх областей", — відзначив Зеленський.

Глава держави повідомив, що в операції було використано 117 дронів та низка операторів, які управляли БПЛА. Президент додав, що "наші люди" діяли на території різних російських регіонів у трьох часових поясах, а всіх причетних до операції на території РФ вивели напередодні операції, і зараз "вони в безпеці — ті, хто нам допомагав".

Також Зеленський провів зустріч з главою СБУ Василем Малюком. Там очільник спецслужби доповів главі держави про результати спецоперації, а також повідомив деякі деталі про дії спецслужб у рамках цієї акції.

"Звісно, не все можемо зараз розказати, але це українські дії, які точно будуть у підручниках історії. Україна захищає себе, і цілком справедливо — ми робимо все, щоб Росія відчула необхідність завершення цієї війни. Росія цю війну почала, Росія повинна її закінчити", — йдуться у дописі на офіційному акаунті глави держави.

Раніше ЗМІ оприлюднили невідомі деталі реалізованої СБУ операції. Відомо, що підготовка тривала понад 1,5 року в режимі максимальної секретності, а глава СБУ Малюк відповідав за її реалізацію.

Згодом стало відомо, що СБУ повідомила про результати операції "Павутина".Там зазначили про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет РФ, що становить близько $7 млрд.