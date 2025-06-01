"Рядом с управлением ФСБ": Зеленский сообщил новые подробности операции "Паутина" (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил новые подробности спецоперации СБУ "Паутина". По его словам, "офис" операции на территории России находился неподалеку с одним из областных управлений ФСБ РФ.

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Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении.

По словам президента, это была "уникальная операция", подготовка которой заняла более 1,5 года, а планирование, организация и все детали были "идеально подготовлены". Кроме того, глава государства отметил, что разведка обнаружила подготовку РФ к новому массированному ракетному удару.

"Можно сказать уверенно, что это абсолютно уникальная операция. Самое интересное — и уже сейчас это можно говорить публично — "офис" нашей операции на территории России находился непосредственно рядом с управлением ФСБ России в одной из их областей", — отметил Зеленский.

Глава государства сообщил, что в операции было использовано 117 дронов и ряд операторов, которые управляли БПЛА. Президент добавил, что "наши люди" действовали на территории разных российских регионов в трех часовых поясах, а всех причастных к операции на территории РФ вывели накануне операции, и сейчас "они в безопасности — те, кто нам помогал".

Также Зеленский провел встречу с главой СБУ Василием Малюком. Там глава спецслужбы доложил главе государства о результатах спецоперации, а также сообщил некоторые детали о действиях спецслужб в рамках этой акции.

"Конечно, не все можем сейчас рассказать, но это украинские действия, которые точно будут в учебниках истории. Украина защищает себя, и вполне справедливо — мы делаем все, чтобы Россия почувствовала необходимость завершения этой войны. Россия эту войну начала, Россия должна ее закончить", — говорится в сообщении на официальном аккаунте главы государства.

Ранее СМИ обнародовали неизвестные детали реализованной СБУ операции. Известно, что подготовка длилась более 1,5 года в режиме максимальной секретности, а глава СБУ Малюк отвечал за ее реализацию.

Впоследствии стало известно, что СБУ сообщила о результатах операции "Паутина" Там отметили о поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет РФ, что составляет около $7 млрд.