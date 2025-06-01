34% стратегической авиации РФ поражено: в СБУ сообщили о результатах операции "Паутина"

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет РФ в результате операции "Паутина". Ориентировочная стоимость нанесенного ущерба для России составляет около $7 млрд.

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Об этом говорится в сообщении украинской спецслужбы.

По оценкам СБУ, ориентировочная стоимость потерь для стратегической авиации врага составляет $7 млрд долларов, а во время операции "Паутина" было поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ.

"О деталях спецоперации Службы безопасности расскажем чуть позже. Делаем все, чтобы изгнать врага с родной земли! Будем бить его на море, в воздухе и на земле. А если надо — достанем и из-под земли", — прокомментировали в СБУ.

Спецоперация СБУ "Паутина" — что известно

1 июня стало известно, что СБУ провела спецоперацию "Паутина". По предварительным данным, в результате удара дронами по четырем российским аэродромам было поражено более 40 самолетов, среди которых есть дальние и стратегические бомбардировщики.

Впоследствии СМИ обнародовали детали реализованной украинской спецслужбой операции. Сообщается, что подготовка длилась более года в режиме максимальной секретности, а за ее реализацию отвечал глава СБУ Василий Малюк.

Позже Юрий Бутусов рассказал последствия атаки дронов на российской авиабазе. По его словам, на четыре аэродрома прилетело 116 беспилотников, которые поразили ряд военных самолетов ВС РФ.

К вечеру 1 июня Минобороны РФ прокомментировало атаки на аэродромы. В российском ведомстве назвали действия СБУ "террористическим актом", однако они подтвердили факт возгорания российских самолетов на авиабазах.