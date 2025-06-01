Сгорели дотла: Бутусов раскрыл последствия атаки дронов на авиабазы РФ

При атаке украинскими беспилотниками четырех российских авиабаз 1 июня в воздух с территории РФ поднялись 116 дронов.

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Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов, который с недавних пор мобилизовался в Нацгвардию, со ссылкой на источники.

По его словам, такая атака – первый случай в мировой истории, когда основные силы стратегической авиации, носители ядерного оружия разгромлены прямо на своих базах групповым ударом дронов.

Он уверен, что эта спецоперация войдет в учебники военной истории, поскольку это поражение России – "одно из самых дорогих по последствиям и стоимости потерь, серьезно уменьшающее количество стратегических ядерных сил РФ".

Всего группа агентов СБУ провезла на территорию РФ 150 малых ударных дронов и 300 боеприпасов.

"Управление дронами осуществлялось через российские телекоммуникационные сети с применением автодоказательства. Несколько мобильных точек взлета на территории РФ находились у баз российской стратегической авиации", – сообщает Бутусов.

По его словам, авиабазы, прикрытые значительными силами ПВО (зенитно-ракетными системами, системами РЭБ, патрулями со стрелковым оружием) дроны атаковали с малого расстояния.

Особенно успешной была атака на базу стратегических ракетоносителей Ту-95 на базе Оленья, дроны точно поразили заправленные топливные баки и значительное количество самолетов сгорело дотла.

"Операция такого масштаба и с таким колоссальным экономическим и военным эффектом на таком высоком технологическом уровне не имеет аналогов в мире. Очень важно, что агенты СБУ успешно вернулись в Украину", – подчеркнул автор.

Фото: Скриншот

Он также перечислил последствия сегодняшнего налета украинских БПЛА на российские авиабазы:

уничтожена боевая техника на миллиарды долларов;

уничтожены стратегические самолеты, которые Россия не производит;

ослаблены ударные возможности врага, поскольку эти самолеты являлись важным компонентом постоянных террористических атак по украинским городам;

врагу придется потратить большие средства на усиление обороны своих баз и объектов.

Бутусов добавил, что за подобные достижения исполнителей такой спецоперации нужно представить к государственной награде:

"Можно ли давать второго Героя Украины руководителям СБУ? Герои, которые непосредственно выполнили такую ​​историческую задачу и вернулись с победой, безусловно, высшее звание заслужили".

В результате атаки беспилотников, по предварительным данным, повреждены около 40 самолетов, среди которых – бомбардировщики А-50, Ту-95 и Ту-22М3.

В сети появились кадры, где видно, что дроны вылетали прямо из прицепов фур. Позже в Иркутской области местные жители пытались сбить беспилотники камнями, стоя на крыше одной из фур, перевозившей БПЛА.

Операция, которая получила название "Паутина", готовилась силами СБУ 18 месяцев и держалась в условиях строжайшей секретности.

Ранее Фокус писал, что ВС РФ ударили дронами по Запорожью и Житомирской области.