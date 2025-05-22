Бутусов мобилизовался в Нацгвардию: кем и где будет служить журналист

Военный журналист и главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов присоединился к Национальной гвардии, вступив в состав 13-й бригады "Хартия". Он получил звание солдата и сейчас проходит подготовку на должность стрелка.

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Об этом Бутусов написал на своей странице в Facebook.

Бутусов объяснил, что, несмотря на важную роль журналистики во время войны, он принял решение присоединиться к военным непосредственно. По его словам, война требует полной самоотдачи, поэтому он сознательно выбрал службу на передовой, а не в информационных подразделениях, даже несмотря на имеющиеся проблемы со здоровьем, о которых не сообщил в ТЦК.

"У меня большое количество друзей-военных, которые говорят, что журналистика так же важна как фронт, потому что надо освещать проблемы армии и государства извне, потому что если изнутри никакой критики не будет, то не будет никаких изменений. И это правда. Да, журналистика, которая разоблачает коррупцию и преступления против жизни граждан, защищает справедливость, остро нужна на войне, и хорошо, что журналисты могут работать. Мои взгляды и принципы ни в чем не изменились", — написал Бутусов.

Журналист отметил, что уже участвовал в боевых действиях — в частности, в оборонительных боях и трех штурмовых атаках. Кроме того, он участвовал в планировании операций, принятии тактических и оперативных решений, формировании новых подразделений, а также в распространении современного боевого опыта среди военных.

"Для тех, кто знает, что у меня разрыв ахилла, я не могу прыгать, у меня проблемы со зрением, я не могу стрелять с открытого прицела, но все это в ТЦК я, конечно, не говорил, я здоров, и точка. И в пресс-службе служить не собираюсь, при всем большом к этой службе уважении", — пояснил Бутусов.

По его мнению, эффективное противодействие врагу зависит прежде всего не от численности армии, а от качества управления, уровня профессиональной подготовки и развития современных подразделений — в частности дроновых, инженерных и антидронових.

"Я часто на войне, я вижу динамику событий, ситуация опасна для существования нашего государства в целом. И я понимаю, что изменения сверху под влиянием критики власти проходят очень медленно. Нам стоит надеяться на изменения в самих Силах обороны, и много таких изменений мне вместе с другими журналистами и общественным мнением удалось осуществить. Надо сделать гораздо больше и значительно быстрее", — добавил Бутусов.

Журналист подчеркивает необходимость формирования армейских корпусов и усиленного развития бригад в их составе. По его словам, ключевыми направлениями должны стать дроновые, антидроновые и инженерные войска, интегрированные как в корпуса, так и в отдельные оперативные части. Именно качество управления, подготовки и боевого применения пехоты, по мнению Бутусова, способно изменить ход войны и стабилизировать фронт.

"Эти изменения надо делать в самой армии, и изменения могут произойти исключительно в таких, смертельно тяжелых для государства условиях", — написал он.

Журналист высоко оценил командование бригады, в частности ее первого командира Игоря Оболенского, который еще с 2016 года вводил стандарты НАТО в НГУ. По словам Бутусова, "Хартия" реализует подход к войне через качественное управление, современную подготовку, боевые алгоритмы и технологии.

Бутусов убежден, что распространение подобного опыта в организации и управлении — это ключ к достижению победы.

"Я верю, что война требует от каждого отдачи всех возможных сил. А вера измеряется поступками", — подчеркнул журналист.

Напомним, в мае 2025 года Юрий Бутусов мобилизовался в Нацгвардию.

Ранее начальник штаба 13-й бригады оперативного назначения "Хартия" Андрей Помагайбус рассказал, что российская армия накапливает личный состав у границы с Харьковской областью. Это может быть признаком подготовки к активным штурмовым действиям.